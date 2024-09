Candela, enorme successo per ‘Stritt Stritt’

CANDELA, ENORME SUCCESSO PER ‘STRITT STREET’

Migliaia di presenze da tutta la regione, ma anche da Campania e Basilicata

CANDELA (Fg) – Tanti bambini, ma anche numerosi adulti, amanti dello street food e degli artisti di strada. La seconda edizione di Stritt Street a Candela ha confermato il grande successo dello scorso anno. Giocolieri , clown, musicisti, mangiafuoco, circensi, acrobati, trampolieri e tantissimi personaggi provenienti da tutta Italia hanno divertito le migliaia di spettatori giunti nel paese dei Monti dauni per una due giorni all’insegna del divertimento e del buon cibo.

“Stritt Street è un evento finanziato dal Ministero per la Cultura – ha detto il sindaco di Candela Nicola Gatta – che ci ha dato l’opportunità di destagionalizzare i flussi turistici, come avviene per la Casa di Babbo Natale, Candela in Fiore e tante altre manifestazioni. Il successo del festival degli artisti di strada ci porterà a potenziare questa manifestazione e ad aprirla ad artisti di fama internazionale”.

Il Festival degli Artisti di Strada contribuisce a valorizzare le eccellenze del nostro territorio ma anche a sostenere i tanti professionisti che operano in questo settore e aiuta a rinforzare questo importante settore culturale.