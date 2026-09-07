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Manfredonia capitale della vela giovanile

Sabato, hanno preso il via a i Campionati Italiani Giovanili in Doppio 2026

L’iniziativa è stata organizzata dal Gargano Sailing Club su delega della Federazione Italiana Vela, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, del Comitato VIII Zona FIV e del Comune di Manfredonia .

Alla giornata inaugurale ha partecipato il presidente dell’AdSPMAM, Francesco Mastro , a conferma dell’attenzione dell’Autorità di Sistema verso iniziative che valorizzano il porto come spazio di incontro tra sport, mare e territorio.

Un appuntamento di rilievo nazionale che porta nel porto di Manfredonia l’energia e il talento delle nuove generazioni della vela italiana.

“Abbiamo voluto sostenere questa importante manifestazione, commenta Mastro, nella convinzione che il porto non sia soltanto un’infrastruttura dedicata ai traffici e alla logistica, ma anche un luogo aperto alla città, capace di ospitare iniziative che raccontano il mare in tutte le sue dimensioni. Il vento che gonfia le vele – conclude il Presidente- diventa così anche il simbolo di una nuova generazione che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione” .