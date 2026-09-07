San Marco in Lamis

Festa Patronale San Marco in Lamis: ospiti Il Giardino dei Semplici e i Gemelli Diversi

Redazione7 Settembre 2026
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Festa Patronale San Marco in Lamis: ospiti Il Giardino dei Semplici e i Gemelli Diversi

Due generazioni a confronto, un’unica grande festa.

In occasione della Festa Patronale di Maria SS. Addolorata e della Fiera di San Matteo, San Marco in Lamis si prepara a cantare:

📅 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026

IL GIARDINO DEI SEMPLICI

Le leggende degli anni ’70 con Miele, M’innamorai, Concerto in La Minore

📅 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2026

GEMELLI DIVERSI

L’energia hip-hop che ha segnato i 2000 con Mary, Tu no, Un altro ballo.

Gran finale in Villa Comunale!

📍 Villa Comunale – San Marco in Lamis (FG)

🎟️ Ingresso libero | Dal 19 al 21 settembre tra fede, tradizione e grande musica.

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Redazione7 Settembre 2026