Un posto al sole mostrerà un clamoroso ritorno, da sogno

Un posto al sole il clamoroso ritorno che nessuno si aspettava, di chi si tratta? Di personaggi che hanno costruito il successo della telenovela partenopea. La loro love story è stata tormentata, oggi però sono genitori felici di una splendida figlia.

Un posto al Sole, un ritorno clamoroso

La coppia se ne è andata dalla scena per andare a vivere fuori Palazzo Palladini. Tuttavia rimangono nel cuore di amici e fan, che li stanno attendendo. La giovane, in particolare, ha sofferto molto per il rapporto burrascoso dei suoi genitori.

LEGGI ANCHE: La promessa anteprima settimanale dal 3 al 7 giugno 2024

Sensibile, ha compiuto scelte sbagliate, il suo fidanzato Franco Boschi l’ha poi sempre salvata. Il tempo le ha insegnato a sostenere il suo compagno di vita. Insomma, i due sono diventati una coppia simbolo d’amore della soap. Si tratta di Angela Poggi interpretata dall’attrice Claudia Ruffo.

Notizia “bomba” per gli appassionati di “Un Posto al Sole”

Da settimane non si vede in scena, la donna ha fatto innamorare di sé milioni di italiani con il suo sguardo profondo e la sua dolcezza. Molte fan l’hanno invidiata per aver conquistato il cuore del tenebroso Franco Boschi interpretato dall’attore Peppe Zarbo.

Ilenia Lazzarin che nella telenovela interpreta il personaggio di Viola Bruni, l’ha reso noto. Molti fan di UPAS sperano che questa sia solo un’anticipazione del ritorno di Angela poggi a Palazzo Palladini con la famiglia a completo.

La figlia di Angela e Franco è tornata in scena per la Pasqua trascorsa, è venuta a trovare i nonni. La voglia dei fan di avere notizie degli sposi che hanno fatto la storia di “Un Posto al Sole”è grande. Sarà in arrivo per loro un ampliamento della famiglia?