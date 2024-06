Tempesta d’amore anticipazioni settimana al 7 giugno 2024

Ecco Tempesta d’amore e le anticipazioni. Che dobbiamo attenderci da Tempesta d’amore nella settimana prossima, prima di giugno 2024? Decisamente ci saranno grandi novità, la soap bavarese, in onda nella mattinata di Rete 4, ci farà saltare dalla sedia. I colpi di scena nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe, alla sua diciottesima edizione saranno incredibili. I nuovi episodi inediti narreranno di Eleni, che si risveglierà ma non ricorderà nulla.

Tempesta d’amore, trame puntate dal 1° al 7 giugno 2024

Alexandra riceverà una notizia che le riscalderà il cuore: sua figlia Eleni ha finalmente riaperto gli occhi e sta meglio. Recatasi in ospedale, si renderà conto che la figlia è ancora molto debole e non ricorda niente. Markus è in difficoltà e Alexandra, il giorno successivo si renderà conto che per la “normalità” dovrà pazientare ancora molto.

Helene mostrerà di non aspettarsi la confessione d’amore di André. Lo chef finalmente ha trovato la sua metà e lei è entusiasta. Da molto tempo ella non si è più incontrata con un uomo, e ne è lusingata. Konopka, il giorno dopo, partirà per una vacanza di diverse settimane. Si recherà a trovare il figlio in Sudafrica, i due decideranno di incontrarsi la sera stessa.

André prova a portare la loro relazione a un altro livello, Helene con un pretesto interromperà l’appuntamento

La seratina sembra procedere bene, finché André non prova a portare la loro relazione a un altro livello. Helene inventerà un pretesto e interromperà l’appuntamento. Risolveranno la loro situazione prima che lo chef parta per il Sudafrica?

La signora Koch chiederà a Valentina di recarsi nella sua rimessa per prendere alcune cose. La giovane si recherà alla casetta con Michael e troverà una lettera d’amore che il marito della signora Koch le aveva scritto prima di morire.

Valentina scopre un sentimento incredibile

Valentina capirà il valore sentimentale della casetta, poichè presto sarà venduta, vorrebbe acquistarla e ristrutturarla. Purtroppo però non ha il denaro per farlo. La signora Koch farà loro un generoso e impensato regalo. La ragazza rimarrà talmente coinvolta dalla storia dell’anziana signora che deciderà di farle un regalo di compleanno e restaurare la rimessa. Alfons la incoraggerà ad andare avanti nella sua decisione.

Erik dovrà saldare ancora il debito per il matrimonio di Josie, ma progetterà di portare Yvonne al musical, per evitare che faccia la figura della fallita davanti a Christoph. Gerry lo criticherà, dirà di pagare i suoi conti.

Erik vincerà una gara di cavalli e giocherà d’azzardo con Yvonne. In seguito proverà ad aggiudicarsi il posto vacante di direttore al Furstenhof. Tutti sembreranno d’accordo, ma in seguito, Christoph gli comunicherà l’intenzione di dare quel posto a qualcun altro.