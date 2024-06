Cambio di programmazione per Rai 1, sabato 9 giugno 2024

Cambio di programmazione per Rai 1. Novità per oggi sabato 29 giugno 2024, Reazione a catena non andrà in onda. Il game show di Pino Insegno sta a dominando negli ascolti tv della fascia preserale. In questo sabato andrà in “pausa”, per lasciare spazio agli ottavi di finale di Euro 2024 Svizzera-Italia. La Nazionale di Spalletti dovrà sfidare gli elvetici, con inizio alle ore 18.00. In seguito la linea passerà a Paola Ferrari e Marco Mazzocchi per Notti Europee.

Reazione a catena oggi 29 giugno non verrà trasmesso, il motivo?

Oggi sabato 29 giugno 2024 Reazione a catena non verrà trasmesso alle ore 18.45 su Rai 1. Il game show che Pino Insegno conduce magistralmente, al posto di Marco Liorni, che è passato a L’Eredità sta continuando il suo grande dominio nella fascia preserale degli ascolti tv.

LEGGI ANCHE: Stasera in tv, la programmazione di sabato 29 giugno

Reazione a catena stacca nettamente anche le repliche di Caduta Libera di Gerry Scotti ma, oggi, dovrà prendersi una “pausa”. Alle ore 18.00, infatti, sarà dato il calcio d’inizio del primo ottavo di finale di Euro 2024, l’Italia contro la Svizzera.

Qualificazione strappata all’ultimo con il gol in extremis di Zaccagni con la Croazia

Dopo avere ottenuta una qualificazione all’ultimo con il gol in extremis di Zaccagni con la Croazia, gli Azzurri, che erano inseriti in un tabellone favorevole, lontano da: Germania, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo, ora si stanno cimentando per i quarti contro la temibile formazione elvetica. Rai 1 proporrà la diretta della partita della Nazionale e, la linea passerà al Tg1 delle 20 e quindi a Notti Europee.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 9, come sono diventati i capelli di Irene?

Ci sarà l’eventualità di tempi supplementari e rigori, se necessario. Lo Streaming sarà gratuito, come sempre, disponibile anche live sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale. La partita per gli ottavi degli Azzurri sarà visibile anche su SkyGo e in streaming su SkyGo e Now Tv.

Poi verrà trasmessa l’edizione delle 20 del Tg1, di seguito, Notti Europee con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. In studio ci saranno: Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Tony Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni. Alle 22, invece, andrà in onda il film I ribelli del weekend.