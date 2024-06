Il paradiso delle signore 9, come sono diventati i capelli di Irene?

Il paradiso delle signore 9 continua le riprese relative alla prossima stagione. Avremo parecchie sorprese e, ci lascerà sconvolti il cambiamento di alcuni personaggi. Irene ha completamente stravolto il suo look, come sarà combinata?

Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore avrà un look completamente nuovo

Non è la prima volta che il personaggio si rinnova, un tempo aveva i capelli corti, ma non troppo, e aveva dei boccoli che le incorniciavano il viso. La Venere, ha quindi tagliato i capelli biondi corti, fino alle spalle. Il caschetto, durante l’ottava stagione, era molto morbido.

Irene aveva spesso con punte morbide ripiegate e il ciuffo a tendina, tipico degli anni ’50 e poi ’60. Ora ha cambiato nuovamente l’acconciatura dei capelli. Grazie a una storia su Instagram di un suo collega e personaggio amatissimo de Il Paradiso delle Signore, ne abbiamo avuto le prove.

Il Paradiso delle Signore 9, Irene Cipriani è interpretata da Francesca Del Fa

Irene Cipriani è interpretata dalla bellissima Francesca Del Fa, si tratta di un personaggio ambizioso e molto coraggioso. Lavora al Paradiso come venere, dunque è una delle commesse. Il suo carattere è intrigante e di frequente imprevedibile.

E’ stata, in passato, considerata molto ‘acida’, in seguito ha dimostrato la sua simpatia. Insomma, il suo è un personaggio particolarmente eterogeneo, che ritroveremo anche nella nona stagione. Da una storia Instagram, il collega Danilo D’Agostino, ossia Matteo Portelli, ha messo in evidenza che ha fatto qualcosa ai capelli.

Il nuovo taglio di Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore

In una storia Instagram di Danilo D’Agostino, Matteo Portelli nella soap, possiamo vedere il nuovo look di Irene Cipriani. Ora ha tagliato drasticamente la chioma bionda. Uno stravolgimento totale, ma non è ancora chiaro, dritti o leggermente mossi quando sarà sul set.

Insomma, un cambiamento molto particolare che potrebbe avere anche un significato nella trama. Come si metteranno le cose nella tanto attesa nona stagione della soap Rai.