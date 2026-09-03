Calendario scolastico 2026/27: le date delle festività e dei ponti
Calendario scolastico 2026/27: le date delle festività e dei ponti
da Skuola.net
Inizio scuola
Ecco le date della prima campanella, regione per regione:
- Abruzzo: 16 settembre 2026
- Basilicata: 16 settembre 2026
- Calabria: 15 settembre 2026
- Campania: 15 settembre 2026
- Emilia-Romagna: 15 settembre 2026
- Friuli-Venezia Giulia: 14 settembre 2026
- Lazio: 15 settembre 2026
- Liguria: 14 settembre 2026
- Lombardia: 14 settembre 2026
- Marche: 14 settembre 2026
- Molise: 14 settembre 2026
- Piemonte: 14 settembre 2026
- Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre 2026
- Provincia autonoma di Trento: 10 settembre 2026
- Puglia: 17 settembre 2026
- Sardegna: 16 settembre 2026
- Sicilia: 15 settembre 2026
- Toscana: 15 settembre 2026
- Umbria: 14 settembre 2026
- Valle d’Aosta: 10 settembre 2026
- Veneto: 10 settembre 2026
Fine delle lezioni
Il termine delle attività didattiche oscillerà tra la prima e la terza settimana di giugno:
- Abruzzo: 9 giugno 2027
- Basilicata: 8 giugno 2027
- Calabria: 8 giugno 2027
- Campania: 8 giugno 2027
- Emilia-Romagna: 5 giugno 2027
- Friuli-Venezia Giulia: 9 giugno 2027
- Lazio: 8 giugno 2027
- Liguria: 8 giugno 2027
- Lombardia: 8 giugno 2027
- Marche: 5 giugno 2027
- Molise: 9 giugno 2027
- Piemonte: 10 giugno 2027
- Provincia autonoma di Bolzano: 16 giugno 2027
- Provincia autonoma di Trento: 8 giugno 2027
- Puglia: 8 giugno 2027
- Sardegna: 8 giugno 2027
- Sicilia: 10 giugno 2027
- Toscana: 10 giugno 2027
- Umbria: 8 giugno 2027
- Valle d’Aosta: 9 giugno 2027
- Veneto: 12 giugno 2027
Festività nazionali
Le scuole resteranno chiuse in tutta Italia per le festività nazionali.
Purtroppo quest’anno il calendario si presenta poco generoso, poiché molte ricorrenze cadono nel fine settimana:
- 4 ottobre 2026 (San Francesco d’Assisi): cade di domenica
- 1° novembre 2026 (Tutti i Santi): cade di domenica
- 8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione): cade di martedì
- 25 dicembre 2026 (Natale): cade di venerdì
- 26 dicembre 2026 (Santo Stefano): cade di sabato
- 1° gennaio 2027 (Capodanno): cade di venerdì (weekend lungo)
- 6 gennaio 2027 (Epifania): cade di mercoledì (stop a metà settimana)
- 29 marzo 2027 (Pasquetta): cade di lunedì
- 25 aprile 2027 (Festa della Liberazione): cade di domenica (festa persa)
- 1° maggio 2027 (Festa del Lavoro): cade di sabato (festa persa per chi fa la settimana corta)
- 2 giugno 2027 (Festa della Repubblica): cade di mercoledì (possibilità di ponte)
Vacanze di Natale
La pausa per le festività natalizie garantirà circa due settimane di stop per tutti. L’inizio delle vacanze è previsto, a seconda della regione, tra mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre 2026.
Il rientro avverrà per la quasi totalità degli studenti giovedì 7 gennaio 2027, subito dopo l’Epifania (che cade di mercoledì).
Vacanze di Pasqua
Nel 2027 la Pasqua cadrà il 28 marzo. Le scuole chiuderanno generalmente da giovedì 25 marzo per riaprire mercoledì 31 marzo (con vacanze fino a martedì 30 marzo compreso).
Fa eccezione solo la Provincia autonoma di Trento, che ha deliberato un giorno di riposo extra, tenendo le scuole chiuse fino a mercoledì 31 marzo 2027 compreso.
Ponti e altre chiusure
I calendari regionali e le decisioni dei singoli istituti permetteranno di godere di alcune pause strategiche:
- Ponte dei Morti (2 novembre 2026): cade di lunedì. Essendo l’1 novembre domenica, la chiusura del 2 garantirà un weekend lungo.
- Ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre 2026): cade di martedì. Molte scuole chiuderanno il 7 creando 4 giorni di riposo.
- Carnevale (8-10 febbraio 2027): i giorni di stop andranno da lunedì a mercoledì, in base alle singole delibere regionali.
- Ponte della Repubblica (31 maggio, 1 e 2 giugno 2027): diverse regioni (e singoli istituti) hanno deliberato la sospensione delle lezioni per lunedì e martedì per agganciarsi al mercoledì 2 giugno.
Non ci saranno invece grandi ponti a cavallo del 25 aprile, che cadrà di domenica. Solo chi segue la settimana lunga potrà invece tirare un sospiro di sollievo il 1° maggio, previsto per sabato.