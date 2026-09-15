Calcio e mobilità sostenibile: per Foggia – Savoia “allo stadio in bici e risciò”
Calcio e mobilità sostenibile: per Foggia – Savoia “allo stadio in bici e risciò”
Iniziativa promossa nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità
Arrivare allo Zaccheria non è mai stato così “sostenibile”. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, infatti, Solidaunia, Cicloamici Foggia FIAB, Associazione iFun, nell’ambito del progetto da Let’s Fò sostenuto Fondazione con il Sud, Enac Puglia, promuovono l’iniziativa “Allo stadio in bici e… risciò”.
LE BICI. L’occasione è l’incontro di calcio Foggia – Savoia, in programma martedì 15 settembre alle 21. Chi vorrà raggiungere lo stadio in bici potrà parcheggiare il mezzo presso la sede dell’Enac, in via Gioberti 24 (difronte alla tribuna ovest): a partire dalle ore 19 sarà possibile lasciare gratuitamente la propria bici, che verrà presidiata da volontari nel parcheggio custodito. Al termine della gara, si potrà riprendere il proprio mezzo mostrando il bigliettino rilasciato al momento dell’arrivo (info 3407663401).
IL RISCIO’. Per il servizio di accompagnamento con il risciò (gratuito), dalle 19 sono previste partenze dal Terminal bus (presso la sede di Let’s Fò) in vari orari con tappe/fermate intermedie. E’ possibile prenotare il posto (e avere informazioni sul percorso) contattando il 3407663401 anche su Whatsapp.