Calciatori e tennisti chattano con una modella-influencer creata dall'intelligenza artificiale

Calciatori e tennisti famosi chattano con una modella-influencer creata dall'intelligenza artificiale. La contattano privatamente per chiederle di uscire, convinti sia reale. La modella-influencer in...

Calciatori e tennisti famosi chattano con una modella-influencer creata dall'intelligenza artificiale. La contattano privatamente per chiederle di uscire, convinti sia reale.

La modella-influencer in questione si chiama Emily Pellegrini. E' così bella da aver catturato l'attenzione di tantissimi calciatori miliardari. Questi ultimi l'hanno contattata per chiederle di uscire, invitandola a cena nei migliori ristoranti di Dubai. La ragazza in quattro mesi ha raggiunto 130mila follower su instagram e noti brand l'hanno scelta come testimonial dei loro prodotti. Emily Pellegrini, però non esiste, è completamente frutto dell'intelligenza artificiale. "Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell'uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo" ha rivelato la sua creatrice Daily Mail, che grazie a questa trovata guadagna 10mila dollari a settimana. Daily Mail non ha mai svelato i nomi dei ragazzi che hanno contattato Emily, tranne in due casi: il primo riguarda un amico di Cristiano Ronaldo, il secondo quello di un famosissimo calciatore tedesco, di cui è stata pubblicata una parte della chat. Il calciatore tedesco avrebbe tentato l'approccio chiedendole il motivo per cui non fosse fidanzata e subito dopo il suo WhatApp. Neppure quando la ragazza virtuale ha risposto che usava solo Instagram e OnlyFans, il calciatore tedesco si è insospettito sulla sua reale esistenza. Ciò dovrebbe essere sufficiente a far riflettere su quanto l'intelligenza artificiale possa essere sorprendentemente potente, ma nello stesso tempo prevedibilmente pericolosa.