[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cagnano Varano: l’Arma dei Carabinieri ricorda il Luogotenente Vincenzo Di Gennaro

Domenica mattina, a Cagnano Varano (FG), si è svolta la cerimonia solenne, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, in memoria del Luogotenente Vincenzo Carlo Di Gennaro, già effettivo alla locale Stazione, tragicamente ucciso il 13 aprile del 2019, mentre svolgeva in quel centro un servizio perlustrativo. A sei anni dalla morte, l’Arma dei Carabinieri ha voluto commemorare una figura esemplare di servitore dello Stato con una santa messa, tenutasi alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi, seguita da un momento di raccoglimento sul luogo teatro dell’efferato omicidio, dove è stata deposta una corona d’alloro alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Colonnello Michele Miulli, di autorità civili e militari, nonché di familiari, amici e colleghi della vittima, che con la loro partecipazione hanno contribuito a tenere vivo il ricordo del militare prematuramente scomparso nell’adempimento del dovere.

Dal 20 dicembre 2019, il Luogotenente Di Gennaro è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria con la seguente motivazione: “Addetto a Stazione distaccata operante in un’area caratterizzata da un elevato indice di criminalità, con spiccata professionalità e determinata iniziativa, nel consapevole adempimento dei propri doveri, durante un servizio di controllo del territorio, insieme ad altro militare, non esitava ad avvicinare per un controllo un pericoloso pregiudicato, denunciato nei giorni precedenti, il quale, mosso da irragionevole risentimento, estraeva repentinamente una pistola, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco che lo ferivano mortalmente. Splendido esempio di quotidiana dedizione e impegno profuso in favore della comunità ed esemplare interprete dei più alti valori dell’Arma dei Carabinieri, spinti fino all’estremo sacrificio”.