Cagnano Varano (FG): i Carabinieri arrestano un trentenne per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne di Cagnano Varano, tradotto presso la casa circondariale di Foggia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di quasi 9 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana.

Dopo accurati sevizi di osservazione i Carabinieri, insospettiti da alcuni comportamenti dell’uomo, hanno proceduto a una perquisizione presso la sua abitazione e le relative pertinenze, rinvenendoalcune dosi di hashish e marijuana, nonché un involucro termosaldato contenente 50 grammi di cocaina. Le operazioni, estese ad un altro appartamento nelle disponibilità dell’indagato, hanno consentito di sequestrare ulteriori 7,5 chili di hashish (suddivisi in 70 panetti e 50 ovuli), 350 grammi di cocaina (custoditi in 3 involucri termosaldati), 710 grammi di marijuana (in ulteriori 2 involucri), oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.