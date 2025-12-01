Cinema

Braveheart compie 30 anni: classico Mel Gibson ancora attuale

Braveheart celebra 30 anni dall'uscita italiana. Il film di Mel Gibson resta un caposaldo del cinema epico ma non è mai diventato cult.

Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
Braveheart
Braveheart festeggia oggi, 1° dicembre, i 30 anni dall’uscita italiana. Il film diretto e interpretato da Mel Gibson vinse cinque Oscar nel 1996, ma la critica contemporanea lo considera un’opera controversa che “non è mai davvero diventata cult”.

Storia e libertà artistica

La pellicola racconta la ribellione di William Wallace contro l’Inghilterra, mescolando epica e libertà narrativa. Gibson aveva quasi 40 anni quando interpretò il giovane eroe scozzese, inizialmente rifiutando il ruolo. Le scene di battaglia, le emozioni viscerali e la colonna sonora hanno segnato un’epoca del cinema d’azione.

Nonostante il successo commerciale e i premi, Braveheart divide ancora oggi. Gli storici criticano l’accuratezza storica, mentre il pubblico ama l’intensità emotiva. IMDb mantiene un punteggio alto, con milioni di fan che rivedono periodicamente il film.

