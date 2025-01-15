Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne manda in tilt il telefono della redazione

Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha fatto il suo debutto come tronista e ha subito scatenato un vero e proprio boom di richieste da parte delle corteggiatrici, mandando in tilt il te...

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