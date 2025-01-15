Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne manda in tilt il telefono della redazione
Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha fatto il suo debutto come tronista e ha subito scatenato un vero e proprio boom di richieste da parte delle corteggiatrici, mandando in tilt il te...
Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha fatto il suo debutto come tronista e ha subito scatenato un vero e proprio boom di richieste da parte delle corteggiatrici, mandando in tilt il telefono della redazione.
Nato a Roma sotto il segno del Toro, Gianmarco è titolare di due barber shop e appassionato di calcio. Dopo aver conquistato il pubblico durante il trono di Martina de Iannon, in cui rivestiva i panni di corteggiatore, molti speravano di vederlo tornare come tronista. E ora, con il suo nuovo ruolo, le aspettative dei fan del daiting show sono alle stelle! Il giovane romano sarà all’altezza della sedia rossa?