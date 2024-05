Botta e risposta La Marca-Galli su una fotografia apparsa in rete

Il post di Domenico La Marca

Le campagne elettorali possono essere molto fantasiose e divertenti.

Non volevo rispondere all’attacco polemico e strumentale del candidato Ugo Galli su un presunto plagio del suo originalissimo format di domande e risposte con i cittadini che, come potrete ben immaginare, non è un formato inedito della sua campagna elettorale, ma una modalità comune in molte altre esperienze; ma sono costretto a porre una domanda al candidato Galli.

Nelle scorse ore, sui suoi social e su tutte le testate giornalistiche, è comparsa (e poi successivamente eliminata) una foto abbastanza strana. Una sorta di moltiplicazione dei pani e dei pesci, con persone sdoppiate in un comizio del candidato. Galli, che attaccandomi sulla comunicazione ha sfoggiato una preparazione accademica in tema di strategie comunicative politiche, chiarisca questo scivolone della sua di comunicazione. Anche la comunicazione di un aspirante candidato sindaco si deve ispirare ai valori dell’etica, e non alla falsificazione!

In attesa di un suo chiarimento, invio un doppio abbraccio al candidato Galli, uno vero e uno fotoshoppato!

La risposta di Ugo Galli

Nessuna moltiplicazione di pani e pesci, ma solo degli effetti errati, e poi eliminati, per illuminare le foto. Come ben sanno i tanti che erano presenti all’incontro con i giovani, la partecipazione è stata così reale e sincera che da subito non c’erano più posti a sedere per coloro che sono accorsi e hanno posto domande e sollecitazioni.

Mi duole constatare che il candidato sindaco Domenico La Marca ci attacchi per delle inezie. Evidentemente a 9 giorni dal voto comincia a soffrire il grande successo dei nostri eventi.

Noi andiamo avanti, consapevoli della nostra libertà e della nostra autonomia.

Non mi rivolgo ai cittadini e alle cittadine con promesse fantasiose o peggio come un allegro neofita, che finge di non conoscere il fardello delle speranze dissolte in questi anni.

Il mio impegno è profondo e ho un piano concreto per rianimare il sentimento ferito della nostra città.

Manfredonia ha un enorme potenziale nascosto, che dobbiamo solo riscoprire.

Per rinascere insieme