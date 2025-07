[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgorock sabato 9 agosto a Borgo Celano

BORGOROCK 2025 – UNA NOTTE FUORI DAGLI SCHEMI

📍 Borgo Celano (FG)

📅 Sabato 9 Agosto 2025

🕣 Apertura ore 20:30 – Live dalle 21:00

🎟 Ingresso libero

Sta per tornare l’evento più ribelle dell’estate sul Gargano: BorgoRock (giunto alla decima edizione) accende la notte di Borgo Celano con un’esplosione di musica alternativa, arte dal vivo, tattoo, autoproduzioni e tanto altro.

Un festival che è più di un concerto: è una celebrazione collettiva della creatività indipendente.

🔥 BAND IN SCENA – SUONI CHE NON FANNO SCONTI

Michael M Drummer – guest | Foggia



GUNLOCK – Alt/Post Punk | Foggia

Un trio energico e visionario che intreccia sonorità taglienti e testi evocativi, immersi in un mondo narrativo dove realtà e finzione si confondono. Dopo l’uscita del primo singolo, si preparano a lanciare il loro EP d’esordio.

MATER INFECTA – Death/Black Metal | Foggia

Un sound oscuro, ruvido, che non ha paura di scavare nei temi più cupi dell’esistenza. Con all’attivo un album e un EP acclamato nella scena underground, sono pronti a scuotere ogni certezza.



NEMEXIST – Progressive Black/Death | Bitonto

Attivi dal 2010, con un ritorno potente e una nuova formazione, promettono un live set devastante. Dopo anni di silenzio, tornano affilati e affamati come non mai.



EGO3 – Stoner Metal in italiano | Recanati

Un duo che trasforma angosce, tensioni e ossessioni in riff pesanti e testi in lingua italiana. Musica e performance visiva si fondono in un’esperienza intensa e viscerale.





ORACLE – Heavy Metal Classico | Bari

Un nome che ha fatto storia nei primi anni ’90 e che oggi torna a infiammare i palchi. Tra nuove composizioni e vecchie glorie riscoperte, portano l’orgoglio del metal puro italiano.

THE FROG – Punk Metal Duo | Bovolone (VR)

Solo basso e batteria, ma un impatto da bulldozer. Nessuna chitarra, nessun compromesso. Dal Veneto agli States, arrivano a BorgoRock per travolgere tutto.

📜 METALLO DI PROVINCIA: L’ARCHIVIO CHE BRUCIA ANCORA

🔥 Prima dei social, prima di Spotify… c’erano garage saturi di feedback, demo su cassetta e fotocopie sporche d’inchiostro.

A BorgoRock prende forma un angolo della memoria che è tutto fuorché nostalgia: un viaggio nell’anima ruvida e senza filtri della scena metal sammarchese di fine anni ’90.

📄 Aneddoti inediti e cronache dell’epoca.

📸 Scatti analogici che raccontano sudore, distorsioni e amicizie nate tra una rullata e un growl

🎛 Nomi dimenticati, loghi sbiaditi, ma energia viva: quella che ha dato origine a tutto questo.

Un archivio vivente, crudo e sincero, per chi c’era e per chi vuole capire da dove veniamo davvero.

🎨 STREET ART

OAK

Artista multidisciplinare, racconta con uno stile istintivo e materico ciò che spesso resta ai margini: fragilità, rabbia, solitudine. I suoi lavori nascono su oggetti dimenticati e pareti urbane.



FRANK17

Giovane talento dell’arte murale, affianca Oak in un percorso artistico dove ogni disegno è una storia personale. Influenzato dal graffitismo, colora il festival con energia sincera e diretta.

💉 TATTOO DAL VIVO

Presente anche Alex Cocomazzi, tatuatrice dal tratto realistico e pittorico. Un connubio tra arte classica e sottocultura moderna, live su pelle.

🛍 STAND & MERCATO CREATIVO

Prodotti naturali a base di canapa: cosmetici, tessuti, semi e articoli per la coltivazione.

Il Discobolo – Vinili, CD, rarità e cultura musicale alternativa.

Merch BorgoRock – Spille, shopper, t-shirt e novità 2025!

🍔 CIBO E BIRRA

Street food locale, bevande fredde e birra a profusione per tenere accesi i motori tutta la notte.

🛏 SPONSOR & PARTNER

Con il supporto di:

B&B La Casa di Frila • Hotel Borgo Pace • Fini Viaggi • Pizzeria Sammarcuccio • Chiosco Lo Chalet • FLC Distribuzione • Colorificio Pettograsso • Protezione Civile Arcobaleno • Pro Loco di Borgo Celano • Comune di San Marco in Lamis • Forze dell’Ordine • FelixNardella Designer • Michele De Lullo (stampa) • Cartotecnica MGS

BorgoRock non è solo musica: è un atto di resistenza culturale.

Un appuntamento per chi ha fame di esperienze vere, di suoni non convenzionali e di incontri che lasciano il segno.

⚠️ Non è un festival per tutti. È per chi non vuole più restare in silenzio.

🎸 Ci vediamo sotto palco.



#BorgoRock2025 #UndergroundGargano

EVENTO FACEBOOK: urly.it/31bmwc