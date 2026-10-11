10 borghi pugliesi da visitare tra Gargano e Salento

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C’è una Puglia che si percorre lentamente, tra salite di pietra, piazze dove il tempo sembra meno frettoloso e panorami che cambiano a ogni curva. I borghi pugliesi da visitare non sono soltanto una meta per chi arriva da fuori: sono anche un’idea concreta per una gita domenicale, un weekend in famiglia o una pausa dal mare, senza andare lontano.

Per chi vive in Capitanata, il Gargano e i Monti Dauni offrono alcuni dei centri storici più caratteristici della regione. Più a sud, Valle d’Itria e Salento aggiungono borghi bianchi, castelli e affacci sul mare. L’itinerario giusto dipende dal tempo disponibile, dalla stagione e da ciò che si cerca: camminate, cucina locale, arte, eventi o semplicemente silenzio.

Borghi pugliesi da visitare: dieci mete da segnare

Monte Sant’Angelo, tra fede e panorama

Monte Sant’Angelo è una tappa centrale per chi vuole conoscere il Gargano oltre le spiagge. Il Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio mondiale Unesco, richiama ogni anno pellegrini e visitatori, ma il paese merita tempo anche fuori dal percorso religioso.

Il centro storico è fatto di vicoli in pendenza, case bianche, archi e scorci che guardano verso il Golfo di Manfredonia. Da vedere anche il Castello normanno-svevo-aragonese. In estate è più affollato, mentre primavera e inizio autunno sono i periodi migliori per girarlo a piedi con temperature più favorevoli.

Vico del Gargano, il paese dell’amore

Vico del Gargano conserva un’identità precisa, legata alle tradizioni e ai ritmi dell’entroterra garganico. Le sue stradine strette, il castello e il quartiere medievale raccontano un borgo da vivere senza programma rigido, lasciandosi guidare dalle piazzette e dai profumi delle botteghe.

È noto anche per San Valentino, patrono della comunità, celebrato il 14 febbraio con riti e decorazioni che trasformano il paese. Da qui si può proseguire verso la Foresta Umbra o la costa di Peschici e Rodi Garganico: una soluzione utile per un fine settimana che unisce bosco, borgo e mare.

Peschici, il bianco sul promontorio

Peschici non è il borgo da scegliere se si cerca la tranquillità assoluta di agosto. In alta stagione è una delle località più frequentate del Gargano, con prezzi e traffico da mettere in conto. Ma fuori dai mesi più caldi mostra un volto particolarmente suggestivo.

Il centro antico, arroccato sul promontorio, è un intreccio di abitazioni bianche e scorci sull’Adriatico. Il castello, le terrazze naturali e le spiagge sottostanti rendono Peschici adatta anche a chi viaggia con ragazzi o vuole alternare una visita culturale a una giornata all’aperto.

Bovino, pietra e storia nei Monti Dauni

Bovino è uno dei nomi più riconoscibili dei Monti Dauni e ha tutte le caratteristiche del borgo da scoprire a passo lento. Il suo impianto medievale conserva vicoli, scalinate, palazzi storici e il Castello ducale, in una posizione che domina la valle del Cervaro.

È una meta consigliata a chi parte da Foggia e vuole organizzare una giornata diversa senza affrontare lunghi spostamenti. La visita può essere abbinata alla cucina dei Monti Dauni, con prodotti caseari, salumi, pasta fatta a mano e ricette della tradizione contadina. Meglio verificare in anticipo aperture di musei, chiese e ristoranti, soprattutto nei giorni feriali.

Alberona, una sosta nel verde

Alberona si trova in un paesaggio diverso dall’immagine più conosciuta della Puglia: qui dominano colline, boschi e aria fresca, soprattutto nelle sere estive. Il borgo è raccolto, ordinato e ideale per chi vuole allontanarsi dal rumore delle località costiere.

Il centro conserva case in pietra, fontane e angoli panoramici. Non è una destinazione per chi cerca una movida continua, ed è proprio questo il suo punto di forza. Una visita funziona bene in primavera, in autunno e durante gli appuntamenti locali, quando il paese offre un’atmosfera più viva senza perdere la sua dimensione autentica.

Troia, cattedrale e vicoli della Capitanata

Troia merita un posto stabile tra i borghi pugliesi da visitare, soprattutto per la Cattedrale romanica e il celebre rosone. È un centro con una forte identità storica, facilmente raggiungibile da Foggia e adatto anche a un’escursione di poche ore.

Il consiglio è di non limitarsi alla facciata della Cattedrale: il centro storico, con le sue strade lastricate e i palazzi antichi, restituisce il carattere di una comunità che ha avuto un ruolo importante nella storia della Capitanata. In estate, eventi e iniziative culturali possono rendere la tappa ancora più interessante, ma conviene controllare il calendario prima di partire.

Cisternino, il borgo bianco della Valle d’Itria

Cisternino è tra le mete più frequentate della Valle d’Itria e il motivo è evidente appena si entra nel centro storico. Case bianche, balconi fioriti, passaggi stretti e piccole piazze creano un ambiente curato e molto fotografato, soprattutto nelle ore serali.

Qui la visita si lega facilmente alla tavola. Il borgo è noto per le macellerie con fornelli pronti, dove scegliere la carne e consumarla sul posto. È una tradizione apprezzata, ma nei weekend e nei mesi estivi bisogna mettere in conto attese e prenotazioni. Per chi preferisce un giro più tranquillo, meglio arrivare di mattina o scegliere la bassa stagione.

Locorotondo, tra cummerse e vigneti

A pochi chilometri da Cisternino, Locorotondo propone un’atmosfera diversa, più ordinata e raccolta. Il paese è conosciuto per le cummerse, le tipiche abitazioni con tetto spiovente, e per il centro storico circolare da cui deriva il nome.

È una tappa adatta a chi vuole costruire un itinerario nella Valle d’Itria senza correre. Dopo la passeggiata nel borgo, il paesaggio rurale circostante offre vigneti, masserie e strade panoramiche. Un pomeriggio può bastare per una prima visita, ma fermarsi fino a cena permette di godere del paese quando le vie si svuotano un po’.

Specchia, il Salento di pietra

Specchia è uno dei borghi salentini più apprezzati per la qualità del suo centro storico. Le corti, i frantoi ipogei, le dimore in pietra leccese e i vicoli stretti raccontano una storia legata alla terra e all’olio, oltre che alle famiglie nobili che hanno segnato il paese.

La posizione consente di abbinare la visita alle marine del basso Salento, ma Specchia non va trattata come una semplice sosta di passaggio. Vale la pena fermarsi, camminare senza fretta e cercare le piccole attività del centro. Nei mesi caldi, le ore del tramonto sono le più piacevoli.

Otranto, storia davanti al mare

Otranto è più conosciuta e più turistica di altri borghi della lista, ma mantiene un fascino difficile da ignorare. Le mura, il Castello Aragonese, la Cattedrale con il mosaico pavimentale e il lungomare la rendono una meta completa, capace di interessare pubblici diversi.

Proprio per questo richiede qualche attenzione pratica: d’estate parcheggiare vicino al centro può essere complicato e i costi dell’ospitalità salgono rapidamente. Chi può, scelga maggio, giugno, settembre o ottobre. Il mare resta splendido, ma la visita è più godibile e il borgo si lascia raccontare meglio.

Come organizzare il giro senza trasformarlo in una corsa

L’errore più comune è voler vedere troppi paesi nello stesso giorno. I borghi non rendono se diventano una sequenza di fotografie e parcheggi: hanno bisogno di tempo, soprattutto quando ci sono salite, centri pedonali e soste nei locali o nei luoghi di culto.

Dal foggiano, un itinerario sensato può unire Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Peschici, distribuendoli su due giorni. Per i Monti Dauni, Bovino, Alberona e Troia possono essere organizzati anche in uscite separate, con maggiore attenzione agli orari delle attività. Valle d’Itria e Salento, invece, meritano almeno un weekend, perché le distanze sono maggiori e la tentazione di fermarsi lungo il percorso è parte del viaggio.

Prima della partenza è utile verificare viabilità, parcheggi, aperture e calendario degli eventi, soprattutto in occasione di feste patronali, sagre e ponti festivi. Nei piccoli comuni alcuni servizi non hanno gli stessi orari delle città, e questa non è una mancanza: è una caratteristica da considerare per organizzarsi bene.

La Puglia dei borghi può sorprendere anche chi pensa di conoscerla già. Basta scegliere una strada secondaria, lasciare spazio a una sosta non programmata e concedersi il tempo di ascoltare il paese che si ha davanti.