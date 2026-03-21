Bonus sport 2026: prossime aperture in arrivo e cosa fare per non perderle

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I bonus sport 2026 si confermano tra le agevolazioni più attese dalle famiglie, soprattutto per chi ha figli e deve affrontare i costi, spesso elevati, delle attività sportive. In questo momento molte delle principali misure risultano chiuse o in fase di aggiornamento, ma il quadro è tutt’altro che fermo: nei prossimi mesi sono previste nuove aperture e conviene arrivare preparati.

Non si tratta solo di sapere quando usciranno i bandi, ma di capire in anticipo come funzionano e quali sono i requisiti richiesti. È proprio questo che permette di fare domanda in tempo e aumentare le possibilità di ottenere il contributo.

La situazione attuale dei bonus sport

Oggi il sistema dei bonus sport si divide sostanzialmente in due livelli: da una parte ci sono le misure nazionali, dall’altra quelle regionali o comunali. Il contributo più noto a livello nazionale, il Fondo Dote Famiglia, ha già chiuso la finestra di presentazione delle domande per l’ultima edizione e attualmente si trova nella fase di utilizzo, con le attività sportive in corso fino alla metà del 2026.

Questo significa che, al momento, non è possibile fare domanda per questo specifico bonus. Tuttavia, osservando il funzionamento degli anni precedenti, è molto probabile che venga riproposto anche per il 2026, con modalità simili.

Parallelamente, alcune regioni e comuni pubblicano bandi propri, con tempistiche diverse. Proprio per questo è importante monitorare più canali e non limitarsi a un’unica misura.

Quando potrebbero aprire i nuovi bandi

Anche se non esiste ancora un calendario ufficiale valido per tutte le misure, è possibile individuare un andamento abbastanza ricorrente. I bonus nazionali, come il Fondo Dote Famiglia, tendono ad aprire tra la fine dell’estate e l’autunno, mentre molti bandi regionali si concentrano nei primi mesi dell’anno o in primavera.

Questo aspetto è fondamentale, perché le finestre per fare domanda sono spesso brevi e le risorse limitate. In alcuni casi si tratta di veri e propri click day, in cui conta la rapidità; in altri, invece, viene stilata una graduatoria basata su requisiti economici e familiari.

In entrambi i casi, arrivare preparati è ciò che fa la differenza.

A chi sono destinati i bonus sport

Le agevolazioni per lo sport hanno quasi sempre un obiettivo comune: sostenere le famiglie con figli e favorire l’accesso ad attività educative e salutari. Nella maggior parte dei casi, i beneficiari sono nuclei con figli minorenni, spesso in una fascia d’età che va dai 6 ai 14 anni.

Non tutti i bonus sono però universali. Alcuni, come il Fondo Dote Famiglia, sono destinati a categorie specifiche, mentre altri, soprattutto a livello locale, possono essere più inclusivi.

Ciò che accomuna quasi tutte le misure è l’attenzione al reddito, che viene valutato attraverso l’ISEE.

Il ruolo centrale dell’ISEE

L’ISEE rappresenta il vero punto di accesso ai bonus sport. Non solo determina se si ha diritto al contributo, ma incide anche sull’importo che si può ottenere. Generalmente, le famiglie con un ISEE più basso ricevono un sostegno maggiore, mentre nelle fasce più alte il contributo tende a ridursi.

Proprio per questo motivo è fondamentale avere un ISEE aggiornato. Senza questo documento, nella maggior parte dei casi non è possibile presentare domanda o si rischia di ottenere un beneficio inferiore.

Prepararsi in anticipo, da questo punto di vista, è una mossa strategica.

Importi e spese coperte

I bonus sport prevedono importi variabili, ma spesso si collocano in una fascia compresa tra i 100 e i 300 euro per figlio. L’obiettivo è coprire in tutto o in parte il costo delle attività sportive, che possono includere corsi di calcio, nuoto, danza, arti marziali o altre discipline.

In alcuni casi il contributo viene erogato direttamente alla famiglia, mentre in altri viene versato alle associazioni sportive che organizzano i corsi. Questo dipende dal tipo di bando e dalle modalità previste.

Come funziona la domanda

La richiesta del bonus avviene quasi sempre online, attraverso piattaforme dedicate. L’accesso avviene tramite strumenti di identità digitale come SPID o CIE, e la procedura richiede l’inserimento dei dati del minore e, in alcuni casi, la scelta dell’attività sportiva.

Un elemento da non sottovalutare è il tempo: molte domande vengono accettate in ordine cronologico oppure valutate fino a esaurimento fondi. Questo significa che anche pochi giorni di ritardo possono fare la differenza.

Attenzione alla frequenza delle attività

Un aspetto spesso poco conosciuto riguarda la partecipazione effettiva ai corsi. I bonus sport non coprono semplicemente l’iscrizione, ma sono legati alla reale frequenza del minore.

In molti casi, se le assenze superano una certa soglia -generalmente intorno al 30%– il contributo può essere revocato o può essere richiesto un rimborso. È quindi importante scegliere attività che possano essere seguite con continuità.

Come prepararsi già oggi

Anche se i bandi non sono ancora aperti, questo è il momento migliore per organizzarsi. Aggiornare l’ISEE, verificare di avere SPID attivo e informarsi sui corsi disponibili nella propria zona sono passi semplici ma fondamentali.

Monitorare i siti ufficiali, come quelli delle regioni o degli enti pubblici, permette inoltre di intercettare subito l’apertura delle domande.

I bonus sport 2026 non sono ancora tutti disponibili, ma il loro ritorno è ormai una certezza. In un contesto in cui le risorse sono limitate e la richiesta è alta, la preparazione diventa decisiva.

Non si tratta solo di ottenere un contributo economico, ma di offrire ai propri figli l’opportunità di fare sport, crescere e socializzare. E per farlo, spesso, basta arrivare qualche passo prima degli altri.