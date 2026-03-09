Bonus psicologo 2026 per studenti: voucher da 250 euro per sedute dalle medie alle superiori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuove misure per il benessere mentale dei giovani. Nel 2026 arriva un sostegno psicologico dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, con un voucher che permette di accedere gratuitamente a un ciclo di incontri con uno psicologo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intercettare precocemente il disagio psicologico tra gli adolescenti e offrire uno spazio di ascolto professionale. Sempre più studi e ricerche segnalano infatti un aumento di ansia, stress e difficoltà emotive tra i ragazzi in età scolare.

Il contributo previsto consente alle famiglie di ottenere un voucher del valore di 250 euro, utilizzabile per un percorso di supporto psicologico strutturato.

Un voucher per cinque sedute con lo psicologo

La misura prevede l’erogazione di un buono da 250 euro, che copre un ciclo iniziale di cinque incontri individuali con uno psicologo qualificato. Ogni seduta avrà una durata indicativa di un’ora e sarà finalizzata a offrire un primo supporto ai ragazzi che manifestano segnali di disagio emotivo o difficoltà personali.

L’intervento rientra nel progetto denominato “AscoltaMi”, pensato per rafforzare i servizi di supporto psicologico destinati agli studenti. L’obiettivo è aiutare i giovani a gestire momenti di fragilità legati alla crescita, alle relazioni sociali o al percorso scolastico.

Il voucher consente quindi di accedere gratuitamente a un primo ciclo di colloqui, offrendo uno strumento rapido per affrontare situazioni di disagio prima che diventino problematiche più complesse.

Accesso senza limiti di reddito

Una delle principali novità della misura riguarda i requisiti economici. A differenza di molte agevolazioni pubbliche, il nuovo contributo per gli studenti non è legato al reddito familiare.

Il voucher, infatti, non richiede la presentazione dell’ISEE, rendendo il servizio accessibile a tutte le famiglie interessate.

La scelta di eliminare il requisito economico mira a evitare barriere nell’accesso al supporto psicologico, considerato sempre più un servizio fondamentale per la salute dei giovani.

In questo modo si punta a raggiungere un numero più ampio di studenti che potrebbero avere bisogno di un confronto con uno specialista.

Come funzionerà il servizio

Il servizio sarà disponibile attraverso una piattaforma digitale collegata al sistema scolastico nazionale.

Attraverso questo strumento sarà possibile richiedere il voucher e prenotare le sedute con professionisti qualificati. Gli incontri si svolgeranno con psicologi iscritti all’albo e potranno essere organizzati in presenza oppure, se previsto, anche online.

La richiesta del contributo dovrà essere effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni. Una volta ottenuto il voucher, sarà possibile utilizzarlo per prenotare il percorso di supporto.

Perché nasce la misura

Negli ultimi anni l’attenzione verso la salute mentale degli adolescenti è cresciuta in modo significativo.

Molti ragazzi affrontano difficoltà legate a pressioni scolastiche, relazioni sociali, cambiamenti personali o uso intensivo dei social media. In alcuni casi queste situazioni possono trasformarsi in problemi più seri come ansia, isolamento o disturbi dell’umore.

Proprio per questo le istituzioni stanno cercando di rafforzare gli strumenti di prevenzione e ascolto all’interno del sistema educativo.

Il nuovo voucher psicologico si inserisce in una strategia più ampia che punta a promuovere il benessere mentale degli studenti e a favorire un intervento precoce nelle situazioni di fragilità.

Il rapporto con il bonus psicologo nazionale

Il contributo destinato agli studenti è distinto dal bonus psicologo nazionale, che resta attivo anche nel 2026 per cittadini e famiglie.

Quest’ultimo prevede un rimborso fino a 50 euro per seduta di psicoterapia, con un importo massimo che può arrivare a 1.500 euro in base alla fascia di reddito ISEE.

La nuova iniziativa per gli studenti, invece, ha una struttura più semplice: offre un ciclo limitato di sedute iniziali e non richiede verifiche sul reddito familiare.

L’idea è quella di creare un primo livello di supporto facilmente accessibile, che possa orientare gli studenti verso eventuali percorsi terapeutici più strutturati se necessario.

Un primo passo per rafforzare il supporto psicologico nelle scuole

Il progetto rappresenta un tentativo di rafforzare la rete di servizi dedicati al benessere degli studenti.

Negli ultimi anni, infatti, si è discusso molto sulla necessità di rendere più diffusa la presenza di psicologi nelle scuole o di attivare sportelli di ascolto permanenti.

Il voucher per sedute psicologiche potrebbe quindi rappresentare un primo passo verso un sistema più strutturato di supporto psicologico per i giovani.

Se la misura avrà risultati positivi, non è escluso che in futuro possano essere previsti programmi più ampi o un numero maggiore di sedute disponibili per gli studenti.