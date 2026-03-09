Bonus nuovi nati 2026, domande in stand by per il contributo da 1.000 euro: cosa succede

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell’INPS non consente ancora l’inserimento di nascite avvenute nel 2026. Nonostante le previsioni indicassero una risoluzione entro febbraio, il sistema accetta tuttora soltanto date riferite al 2025, generando messaggi di errore per i nuovi genitori. Sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale sulla data di sblocco, si ipotizza che l’aggiornamento della piattaforma e la conseguente apertura delle istanze per i nati nel 2026 possano concretizzarsi entro la fine di marzo.

Che cos’è il bonus nuovi nati 2026

Il Bonus Nuovi Nati, introdotto originariamente con la Legge di Bilancio 2025 e confermato per tutto il 2026, è un contributo economico una tantum del valore di 1.000 euro. Si tratta di una misura di sostegno alla natalità pensata per aiutare i genitori ad affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio (acquisto di beni di prima necessità, prodotti per l’infanzia, abbigliamento e servizi).

L’incentivo non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene erogato direttamente dall’INPS in un’unica soluzione. È importante sottolineare che questo bonus si aggiunge all’Assegno Unico e Universale e al Bonus Asilo Nido, non sostituendoli ma integrandoli.

Requisiti e beneficiari: chi può richiedere i 1.000 euro

Per l’anno 2026, la platea dei beneficiari resta ampia, ma legata a specifici criteri economici e di residenza. Possono presentare domanda:

Genitori biologici, adottivi o affidatari di bambini nati o entrati nel nucleo familiare a partire dal 1° gennaio 2026.

di bambini nati o entrati nel nucleo familiare a partire dal 1° gennaio 2026. Cittadini italiani o comunitari , oppure cittadini extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo o con validità superiore a 6 mesi per motivi di lavoro o ricerca).

, oppure cittadini extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo o con validità superiore a 6 mesi per motivi di lavoro o ricerca). Residenti in Italia al momento della presentazione dell’istanza.

Il requisito economico principale è il possesso di un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro. Grazie alle novità introdotte a marzo 2026, il calcolo dell’indicatore è diventato più favorevole per le famiglie numerose, permettendo a molti nuclei che prima superavano la soglia di rientrare ora nei parametri richiesti.

Come funziona il nuovo ISEE 2026 per le prestazioni familiari

Una delle novità più rilevanti di questo mese riguarda il debutto dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari. Questo indicatore “potenziato” prevede:

Franchigia sulla casa di abitazione: il valore della prima casa incide meno sul calcolo finale (fino a 91.500 euro, che salgono a 120.000 euro nelle città metropolitane). Sconto figli: viene applicata una riduzione ulteriore di 2.500 euro sul patrimonio per ogni figlio convivente successivo al primo. Scala di equivalenza: le maggiorazioni per i figli sono state riviste al rialzo, abbassando di fatto il valore ISEE finale per le famiglie con almeno due figli.

Modalità e termini per la domanda INPS

La domanda per il Bonus Nuovi Nati 2026 deve essere presentata esclusivamente per via telematica. I genitori hanno a disposizione un tempo massimo di 120 giorni dalla data di nascita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento).

Le procedure disponibili sono:

Sito Web INPS: accesso tramite SPID (livello 2), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS.

accesso tramite SPID (livello 2), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS. App INPS Mobile: utilizzando l’apposita funzione “Bonus Nuovi Nati”.

utilizzando l’apposita funzione “Bonus Nuovi Nati”. Contact Center: chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164 164 (da rete mobile).

chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164 164 (da rete mobile). Patronati: rivolgendosi agli enti di assistenza per l’invio gratuito della pratica.

rivolgendosi agli enti di assistenza per l’invio gratuito della pratica.

Consigli per non perdere il beneficio

Per assicurarsi l’erogazione del contributo, è fondamentale assicurarsi che l’IBAN indicato nella domanda sia intestato (o cointestato) al genitore richiedente. Inoltre, è necessario aver presentato la DSU 2026 per ottenere il nuovo ISEE aggiornato; in assenza di un’attestazione valida, la domanda potrebbe subire ritardi o essere respinta.