Bonus Natale, si amplia la platea degli aventi diritto

Bonus di Natale più ampio, per poter ottenere il bonus di 100 euro in busta paga non è necessario avere il coniuge a carico. In arrivo una norma nel decreto legge concordato e che diventerà emendamento del governo al decreto legge fisco (dl 155/24) all’esame della commissione bilancio del senato relatore Dario Damiani (FI) che ricomprenderà nei beneficiari anche coloro che hanno figli a carico, anche senza coniuge a carico. Sempre però con reddito massimo di 28.000 euro.

Lo scrive Italia Oggi.

L’emendamento punterebbe a estendere l’una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime e destinata ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28mila euro anche con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure in nuclei monogenitoriali con un figlio a carico anche a chi ha figli a carico, senza coniuge a carico.