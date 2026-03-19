Bonus moto 2026, ultim’ora: click day del 18 marzo esaurito, come monitorare eventuali cancellazioni

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Il click day del 18 marzo 2026 per il bonus moto ha esaurito tutte le risorse disponibili in poche ore. Chi sperava di ottenere il contributo fino a 4.000 euro per l’acquisto di scooter e motocicli elettrici o ibridi dovrà accontentarsi di monitorare il portale ufficiale per eventuali cancellazioni o rinunce da parte di altri prenotanti.

L’Ecobonus moto 2026 resta comunque un’opportunità interessante per chi vuole passare a una mobilità sostenibile, ma in questa fase la possibilità di ottenere il contributo dipende esclusivamente dalla tempestività nel cogliere eventuali posti liberati.

Cos’è l’Ecobonus moto 2026

Il bonus moto è un incentivo statale pensato per favorire l’acquisto di motocicli, scooter e ciclomotori elettrici o ibridi appartenenti alle categorie L1e‑L7e. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento urbano e stimolare il rinnovo del parco circolante con veicoli a basso impatto ambientale.

Il contributo varia in base alla rottamazione di un veicolo precedente: senza rottamazione si può ottenere fino a 3.000 euro, mentre con rottamazione il bonus può arrivare a 4.000 euro, applicabile direttamente in fase di acquisto tramite il concessionario.

Come funziona e quali veicoli rientrano

Per accedere al bonus è necessario acquistare un veicolo nuovo appartenente alle categorie delle due ruote:

ciclomotori L1e

motocicli L3e

scooter elettrici o ibridi

tricicli e quadricicli leggeri

Il concessionario effettua la prenotazione direttamente sul portale Invitalia, che gestisce i fondi stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una volta completata la prenotazione, il prezzo del veicolo viene immediatamente scontato dell’importo del bonus.

Rottamazione: la chiave per ottenere il massimo

Chi rottama un veicolo termico più inquinante (fino a Euro 3) può ottenere il bonus massimo di 4.000 euro, mentre senza rottamazione il contributo resta di 3.000 euro.

La rottamazione deve essere effettuata contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo e permette di massimizzare il risparmio, oltre a favorire la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti.

Cosa fare ora: monitorare eventuali cancellazioni

Con il click day del 18 marzo completamente esaurito, l’unica possibilità per accedere al bonus è tenere sotto controllo il portale ufficiale per eventuali cancellazioni o rinunce. Chi agisce subito può approfittare di posti liberati e ottenere il contributo prima della chiusura definitiva dei fondi.

Limiti e regole per richiedere il bonus

I fondi sono disponibili solo fino a esaurimento.

È obbligatorio conservare tutta la documentazione dell’acquisto e della rottamazione.

Il veicolo deve essere mantenuto intestato per almeno 12 mesi.

La prenotazione avviene tramite concessionario, non direttamente dal cittadino.

Perché conviene non perdere l’opportunità

Nonostante il click day esaurito, il bonus moto 2026 rimane un incentivo molto vantaggioso. Ottenere un veicolo elettrico o ibrido significa risparmiare sui consumi, ridurre le emissioni e approfittare di un contributo statale considerevole, fino a 4.000 euro, prima che gli importi vengano ridotti nel 2027.