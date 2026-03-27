Bonus luce e gas 2026 in bolletta: requisiti ISEE e novità anche per il teleriscaldamento

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Prima di addentrarci nelle novità riguardanti le agevolazioni sulle bollette per l’anno in corso, è fondamentale chiarire un concetto spesso poco noto: il teleriscaldamento. Si tratta di un sistema di riscaldamento a distanza in cui il calore (sotto forma di acqua calda o vapore) viene prodotto in una centrale unica e distribuito attraverso una rete di tubazioni isolate alle abitazioni di un intero quartiere o città. Questo permette di eliminare le caldaie individuali nei singoli edifici, migliorando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni locali.

Bonus luce e gas 2026: guida completa alle agevolazioni

Il panorama dei sostegni economici per le famiglie italiane si rinnova nel 2026 con importanti aggiornamenti relativi ai bonus sociali per disagio economico. Queste misure, gestite dall’ARERA in collaborazione con l’INPS, mirano a ridurre l’impatto delle spese energetiche sui bilanci dei nuclei familiari più vulnerabili.

I Nuovi Requisiti ISEE per il 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, la soglia ISEE per accedere ai bonus è stata adeguata al costo della vita. Ecco i parametri aggiornati per beneficiare dello sconto automatico in bolletta:

Nuclei familiari standard: ISEE non superiore a 9.796 euro (con un massimo di tre figli a carico).

ISEE non superiore a (con un massimo di tre figli a carico). Famiglie numerose: ISEE fino a 20.000 euro per chi ha almeno quattro figli a carico.

È importante ricordare che per il disagio economico non serve presentare domanda: è sufficiente compilare la DSU per ottenere l’ISEE aggiornato. Il sistema incrocerà i dati e applicherà lo sconto direttamente nelle fatture di luce e gas.

La Grande Novità: l’Estensione al Teleriscaldamento

Una delle riforme più attese del 2026 riguarda l’inclusione degli utenti del teleriscaldamento nel perimetro dei bonus sociali. Fino allo scorso anno, chi utilizzava questa tecnologia (molto diffusa soprattutto nel Nord Italia) era escluso dalle agevolazioni nazionali. Grazie alle nuove normative, anche questi consumatori, se in possesso dei requisiti ISEE sopra citati, riceveranno un sostegno economico proporzionato ai propri consumi, garantendo finalmente equità di trattamento rispetto a chi utilizza il gas metano tradizionale.

Importi e Contributi Straordinari

Per l’anno 2026, oltre al bonus ordinario, è stato confermato un contributo straordinario (una tantum) per l’energia elettrica, che può arrivare a circa 115 euro per le famiglie con i redditi più bassi. In totale, sommando le diverse componenti, una famiglia numerosa può arrivare a risparmiare diverse centinaia di euro all’anno tra elettricità, gas e teleriscaldamento.