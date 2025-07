Bonus Infissi 2025: cosa sapere per non perdere l’incentivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche quest’anno il governo ha varato delle detrazioni fiscali, pensate per favorire la riduzione dei consumi energetici e favorire il risparmio di energia nelle abitazioni. I serramenti sono una parte importante di questa strategia, perciò le possibilità Bonus Infissi sono varie – anche se le agevolazioni cambiano in base a diversi fattori. Per questo motivo, è importante conoscere come funzionano gli incentivi e approfittare delle occasioni in vigore.

Bonus Casa ed Ecobonus infissi 2025: detrazione fino al 50%

Già dal 1 gennaio sono stati confermati gli incentivi statali per la sostituzione degli infissi, con il fine di migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, aumentare il comfort e ridurre i consumi.

Si tratta di una misura utile per chi cambia le finestre nel 2025, che potrà usufruire di alcune aliquote in detrazione dall’IRPEF.

Bonus Casa 50%. L’aliquota è valida per la prima casa , con detrazione in 10 anni (10 quote annuali di pari importo) su una spesa massima di 96.000 € per unità immobiliare.

Bonus Casa 36% . L’aliquota è applicabile anche alle seconde case , con le stesse modalità.

Ecobonus infissi. Questo tipo di incentivo permette di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la sostituzione di finestre e serramenti, quando migliorano l’efficienza energetica dell’immobile. Anche in questo caso per la prima casa l’aliquota è del 50%, mentre per la seconda casa è del 36%. Il massimale di spesa detraibile è di 60.000 euro.

Nell’Ecobonus gli infissi devono rispettare determinati valori di isolamento termico, in base alla zona climatica.

Limiti di detrazione per redditi alti

Nel 2025 sono entrati in vigore dei “tetti massimi” di detrazione per i redditi superiori, che cambiano le possibilità di agevolazione fiscale.

Fino a 14.000 € di detrazione per i redditi tra i 75.000 € e i 100.000 €.

Fino a 8.000 € per i redditi oltre i 100.000 €.

Oltre al limite di reddito, si valutano anche i figli a carico secondo un coefficiente da applicare.

Questa limitazione rende ancora più conveniente agire subito, per chi rientra nelle fasce di reddito più basse o medie.

Requisiti e modalità operative

Un punto fermo è che il bonus è valido solo per sostituzioni degli infissi già esistenti, e non per le nuove installazioni. Questa caratteristica è collegata al fatto che gli infissi devono migliorare le prestazioni energetiche dell’abitazione.

Inoltre, serve trasmettere la pratica ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (in via telematica).

In caso di lavori edilizi rilevanti, è richiesta anche una documentazione – che può essere la CILA o la SCIA.

Ricordiamo, infatti, che l’incentivo Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione 2025 è dedicato agli interventi di ristrutturazione che includono la sostituzione degli infissi ( ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo).

Esiste comunque la possibilità di cambiare gli infissi senza dover effettuare una ristrutturazione, anche con il Bonus Casa, inviando la pratica ENEA come già accennato.

Chi può richiederlo

Il Bonus Infissi 2025 è accessibile a diversi soggetti, che possono essere coinvolti nella sostituzione dei serramenti.

Proprietari di casa (prima e seconda abitazione)

Inquilini

Usufruttuari

Condomini (per interventi sulle parti comuni).

Un criterio è quello di avere un diritto reale di godimento sull’immobile – appunto proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Rientrano in coloro che possono chiedere il Bonus Infissi anche i familiari conviventi o il convivente di fatto.

Quando conviene sostituire gli infissi

Agire nei primi mesi dell’anno è la scelta migliore, per diversi motivi. Sia per non rischiare delle modifiche alle condizioni del bonus sia per organizzare i lavori con tempi adeguati.

Ad esempio, pensare già in estate alla sostituzione finestre per l’inverno, consente di non arrivare ai primi freddi senza il giusto assetto dei serramenti.

Un buon infisso oggi significa più comfort, più risparmio e una casa più efficiente.

