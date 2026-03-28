Bonus fotovoltaico 2026 prima casa: detrazione al 50% anche per batterie di accumulo, come funziona

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Nel 2026 il bonus fotovoltaico resta una delle principali agevolazioni per chi vuole investire in energia rinnovabile e ridurre i costi in bolletta. Dopo la fine delle super agevolazioni degli anni passati, il sistema di incentivi si è stabilizzato, puntando su detrazioni fiscali più sostenibili ma comunque vantaggiose, soprattutto per le abitazioni principali.

Vediamo nel dettaglio come funziona oggi il bonus, quanto si può recuperare e quali sono i requisiti da rispettare.

Detrazione fino al 50%: cosa significa davvero

Il principale incentivo disponibile nel 2026 per il fotovoltaico rientra nel cosiddetto bonus ristrutturazioni. Questa misura consente di ottenere una detrazione fiscale pari al:

50% delle spese sostenute per impianti installati sulla prima casa

per impianti installati sulla prima casa 36% per seconde case o altri immobili

Si tratta quindi di un aiuto concreto, anche se meno generoso rispetto al passato Superbonus.

Il beneficio si applica non solo ai pannelli solari, ma anche a:

batterie di accumulo

inverter

costi di installazione e progettazione

Tutte queste spese rientrano nel calcolo della detrazione.

Detrazione fino al 50%: vale anche per batterie di accumulo

Nel 2026 il bonus fotovoltaico continua a garantire una detrazione fiscale fino al 50% per gli interventi sulla prima casa, confermandosi una delle agevolazioni più interessanti per chi vuole investire in energia rinnovabile.

Un aspetto particolarmente importante riguarda l’estensione del beneficio anche ai sistemi collegati all’impianto. La detrazione, infatti, non si applica solo ai pannelli fotovoltaici, ma comprende anche:

batterie di accumulo

inverter

componenti tecniche e costi di installazione

Questo significa che è possibile aumentare l’efficienza dell’impianto e immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno, recuperando comunque una parte significativa della spesa tramite il bonus fiscale.

Nel caso della prima casa, quindi, il vantaggio è doppio: da un lato si riducono i costi energetici nel lungo periodo, dall’altro si beneficia di una detrazione più elevata rispetto agli altri immobili.

Bonus fotovoltaico 2026 detrazione 50 prima casa: limite di spesa e modalità di rimborso

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il tetto massimo di spesa. Nel 2026 resta fissato a:

96.000 euro per unità immobiliare

Su questa cifra si calcola la percentuale di detrazione.

Il recupero non è immediato: avviene tramite la dichiarazione dei redditi e viene suddiviso in:

10 rate annuali di pari importo

Ad esempio, se si spendono 20.000 euro per un impianto sulla prima casa, si possono recuperare 10.000 euro in 10 anni, quindi 1.000 euro all’anno.

Chi può ottenere il bonus

Il bonus fotovoltaico è accessibile a diversi soggetti, purché sostengano effettivamente la spesa e abbiano diritto alla detrazione IRPEF.

Tra i beneficiari:

proprietari dell’immobile

usufruttuari o comodatari

inquilini (con consenso del proprietario)

Un requisito fondamentale è avere una capienza fiscale sufficiente, cioè pagare abbastanza imposte da poter recuperare la detrazione.

Bonus fotovoltaico 2026 detrazione 50 prima casa: requisiti e condizioni da rispettare

Per accedere al bonus è necessario rispettare alcune condizioni tecniche e fiscali:

pagamenti effettuati tramite bonifico parlante

impianto conforme alle normative vigenti

eventuale comunicazione all’ENEA

conservazione di fatture e documentazione

Inoltre, l’impianto deve essere collegato all’abitazione e destinato all’uso domestico.

Nessun ritorno al Superbonus: cosa cambia davvero

Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che nel 2026 non esiste più un super incentivo dedicato al fotovoltaico come il vecchio 110%.

Il sistema attuale è più stabile ma meno generoso, con l’obiettivo di:

favorire interventi sostenibili nel tempo

ridurre il peso sulle finanze pubbliche

incentivare soprattutto le abitazioni principali

Questo significa che il bonus resta conveniente, ma richiede una valutazione più attenta dell’investimento.

IVA agevolata e altri vantaggi

Oltre alla detrazione fiscale, chi installa un impianto fotovoltaico nel 2026 può beneficiare anche di:

IVA ridotta al 10% su acquisto e installazione

su acquisto e installazione risparmio immediato sulle bollette

aumento del valore dell’immobile

In alcuni casi possono essere disponibili anche incentivi regionali o contributi aggiuntivi, soprattutto per famiglie con redditi bassi.

Conviene installare il fotovoltaico nel 2026?

Nonostante la riduzione delle agevolazioni rispetto al passato, il 2026 resta un anno favorevole per investire nel fotovoltaico.

I motivi principali sono:

detrazione ancora elevata al 50% per la prima casa

costi degli impianti in diminuzione

maggiore indipendenza energetica

Va però considerato che, secondo le previsioni normative, dal 2027 le aliquote potrebbero ridursi ulteriormente, rendendo il 2026 una finestra ancora conveniente per agire.

Il bonus fotovoltaico 2026 rappresenta un’opportunità concreta per ridurre i costi energetici e investire in sostenibilità. La detrazione al 50% sulla prima casa consente di recuperare una parte significativa della spesa, anche se con tempi più lunghi rispetto al passato.

Per sfruttarlo al meglio è fondamentale conoscere le regole, rispettare i requisiti e pianificare correttamente l’intervento.