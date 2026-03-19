Bonus condizionatori 2026: perché conviene richiederlo prima dell’estate

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Il bonus condizionatori 2026 è una delle agevolazioni più sfruttate da chi vuole affrontare il caldo estivo senza far lievitare i consumi. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, cresce la domanda di climatizzatori e muoversi in anticipo può fare la differenza sia in termini di costi sia di disponibilità dei modelli più efficienti.

Non tutti sanno però che il bonus non vale per qualsiasi dispositivo: per ottenere il beneficio è necessario rispettare requisiti precisi e scegliere impianti ad alta efficienza energetica.

Come funziona il bonus condizionatori 2026

Nel 2026 l’incentivo può essere richiesto attraverso diverse agevolazioni fiscali, tra cui bonus ristrutturazioni, Ecobonus e bonus mobili (se collegato a lavori edilizi).

Le percentuali variano in base all’immobile:

fino al 50% per la prima casa

circa 36% per le seconde abitazioni

L’importo viene recuperato nel tempo tramite dichiarazione dei redditi, suddiviso in più anni.

Quali condizionatori rientrano nel bonus

Per accedere al bonus è fondamentale scegliere il giusto impianto. Non tutti i climatizzatori sono ammessi: devono garantire un miglioramento dell’efficienza energetica.

In particolare, rientrano:

climatizzatori a pompa di calore

sistemi ad alta efficienza energetica

impianti conformi agli standard europei

Questi dispositivi permettono sia di raffrescare che di riscaldare, rappresentando una soluzione completa per tutto l’anno.

Bonus con o senza ristrutturazione

Il bonus può essere richiesto anche senza lavori edilizi, ma con alcune differenze importanti.

Se si effettuano interventi di ristrutturazione, il climatizzatore rientra nel bonus casa. In assenza di lavori, invece, è possibile accedere tramite Ecobonus, ma solo se si sostituisce un impianto esistente con uno più efficiente.

In ogni caso, l’immobile deve essere già esistente e in regola dal punto di vista catastale.

Limiti di spesa e novità 2026

I limiti economici dipendono dall’agevolazione utilizzata. Per il bonus ristrutturazioni si può arrivare fino a 96.000 euro, mentre per interventi di efficienza energetica il tetto è più basso.

Dal 2026 entrano inoltre nuove regole legate al reddito: superate alcune soglie (75.000 e 100.000 euro), l’importo recuperabile si riduce.

Come richiedere il bonus

Per ottenere l’agevolazione è necessario seguire alcune procedure:

pagamento con bonifico parlante

conservazione di fatture e documentazione

invio dei dati all’ENEA entro 90 giorni (quando richiesto)

Va inoltre ricordato che non sono più disponibili sconto in fattura e cessione del credito: il recupero avviene solo tramite dichiarazione dei redditi.

Perché muoversi subito conviene

Aspettare l’estate per acquistare un condizionatore può significare prezzi più alti e meno scelta. Al contrario, anticipare l’acquisto consente di trovare offerte migliori e installatori disponibili.

Inoltre, scegliere un impianto efficiente permette di ridurre i consumi e affrontare il caldo senza sorprese in bolletta.