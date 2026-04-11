Bonus bollette 2026: chi ha diritto agli sconti su luce e gas

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Il caro energia pesa ancora sulle famiglie e, anche nel 2026, le bollette restano una delle spese più difficili da gestire. Per questo motivo sono stati confermati gli aiuti per ridurre i costi di luce e gas, anche se non tutti sanno di averne diritto.

Il bonus bollette è uno degli strumenti principali. Non si tratta di un contributo che arriva sul conto, ma di uno sconto diretto applicato nelle fatture. In pratica, si paga meno senza dover fare calcoli o richieste complicate.

Chi può ottenere lo sconto

Il bonus è destinato soprattutto alle famiglie con redditi medio-bassi. Il parametro fondamentale è l’ISEE, che serve a stabilire se si rientra nei requisiti.

Negli ultimi anni il sistema è stato semplificato: nella maggior parte dei casi non serve presentare domanda. Se l’ISEE è aggiornato e rientra nelle soglie previste, lo sconto viene applicato automaticamente.

Ed è proprio qui che nasce il problema.

L’errore più comune

Molti cittadini perdono il bonus semplicemente perché non aggiornano l’ISEE. Senza questo passaggio, il sistema non riconosce il diritto allo sconto, anche se in realtà ci sarebbero tutti i requisiti.

È una dimenticanza frequente, ma che può costare caro nel corso dell’anno.

Quanto si risparmia davvero

L’importo del bonus non è uguale per tutti. Dipende dal numero dei componenti della famiglia, dal tipo di fornitura e dalla situazione economica.

Non esiste quindi una cifra fissa, ma lo sconto può comunque incidere in modo concreto sulla spesa annuale, soprattutto per i nuclei più numerosi.

Non solo bonus nazionale

Oltre allo sconto automatico, esistono anche altri aiuti meno conosciuti. Regioni e Comuni pubblicano periodicamente contributi per sostenere le spese energetiche.

Sono bandi spesso poco pubblicizzati e con scadenze brevi. Proprio per questo motivo, molti non riescono ad approfittarne.

Perché conviene informarsi

Controllare la propria situazione può fare la differenza. Avere un ISEE aggiornato e verificare eventuali aiuti locali permette di ridurre concretamente le spese.

In un periodo in cui ogni euro conta, anche uno sconto in bolletta può alleggerire il bilancio familiare più di quanto si pensi.