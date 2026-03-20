Bonus affitto 2026: fino a 2.000 euro per chi paga un canone, ecco come funziona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2026 chi paga l’affitto può ancora contare su una serie di agevolazioni fiscali e contributi che possono ridurre in modo significativo il peso del canone, soprattutto per giovani, studenti e nuclei familiari in difficoltà economica. Anche se non esiste un “bonus affitto universale”, come accade per altri aiuti sociali, chi conosce le regole può ottenere importi che arrivano fino a 2.000 euro o più nella dichiarazione dei redditi o attraverso bandi locali.

In un mercato immobiliare dove i canoni sono cresciuti molto negli ultimi anni, queste agevolazioni rappresentano un sostegno concreto per tante famiglie e giovani che faticano a sostenere le spese mensili per l’abitazione.

Cosa si intende per bonus affitto nel 2026

In Italia il “bonus affitto” non è un singolo incentivo statale automatico, ma un insieme di strumenti che possono aiutare chi vive in affitto a ridurre i costi. Ci sono principalmente due grandi modalità di agevolazione: le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi e i contributi ad accesso pubblico erogati da Regioni o Comuni attraverso bandi -come quello della Regione Lombardia – che offrono risorse aggiuntive per chi soddisfa determinati requisiti.

Le detrazioni fiscali si inseriscono nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e permettono di ridurre l’Irpef dovuta, con benefici calcolati in base al tipo di contratto di locazione, all’età del contribuente, all’ISEE e ad altri criteri.

Detrazioni per chi vive in affitto

Una delle principali forme di bonus affitto nel 2026 resta la detrazione Irpef sul canone di locazione per l’abitazione principale. Nel caso di un contratto di affitto ordinario, la detrazione può variare, con importi che in alcuni casi arrivano a 300 euro o 150 euro in base al reddito, mentre per i contratti a canone concordato, che rappresentano un regime calmierato dei canoni di locazione, la detrazione può essere più alta (fino a circa 495,80 euro o 247,90 euro).

Queste detrazioni sono particolarmente importanti perché si traducono in un minor importo di tasse da pagare o in un rimborso maggiore, con un impatto diretto sulla liquidità disponibile per il contribuente che dichiara l’affitto.

Bonus giovani e studenti

Una delle misure più rilevanti riguarda i giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti che affittano una casa da destinare a residenza principale. Per questi soggetti è prevista una detrazione del 20 % del canone annuo di locazione, con un minimo riconosciuto di circa 991,60 euro e un massimo fino a 2.000 euro all’anno, sempre nel limiti dei requisiti di reddito e condizione contrattuale.

Questo bonus è valido per i primi quattro anni di contratto e può fare una grande differenza nel bilancio di chi, giovane e con reddito limitato, affronta l’onere mensile della casa in affitto.

Per gli studenti universitari fuori sede, invece, è prevista una detrazione del 19 % delle spese sostenute per il canone, calcolata su un massimo di spesa annua di 2.633 euro, con un risparmio potenziale di circa 500 euro l’anno, se si rispettano i requisiti di distanza dall’università e di iscrizione regolare.

Contributi pubblici e bandi locali

Oltre alle detrazioni nazionali, molte Regioni e Comuni mettono a disposizione contributi a sportello per sostenere il pagamento dell’affitto, soprattutto per chi si trova in situazioni di fragilità economica o ha subito una riduzione di reddito. Per esempio, nella Regione Lombardia il bando per il contributo affitto 2026 richiede un ISEE entro certe soglie e offre diverse linee di sostegno, con importi complessivi che possono arrivare anche a qualche migliaio di euro, a seconda della situazione e della tipologia di contratto.

Questi contributi non sono automatici e richiedono la presentazione di una domanda online tramite piattaforme dedicate, spesso con l’uso di SPID o altri sistemi di identificazione digitale.

Bonus per neoassunti e fringe benefit

Un’altra agevolazione collegata alle spese di affitto riguarda i lavoratori neoassunti che si trasferiscono per motivi di lavoro. Per chi ha firmato un contratto a tempo indeterminato nel 2025 e si è trasferito per motivi professionali è prevista una forma di fringe benefit esentasse fino a 5.000 euro per i primi due anni dall’assunzione. Tuttavia, nel 2026 questa misura non è stata estesa ai nuovi ingressi, ma resta valida per chi aveva maturato i requisiti nel 2025.

Il bonus affitto 2026 non è un unico aiuto universale, ma una serie di opportunità fiscali e contributive che, se conosciute e utilizzate correttamente, possono alleggerire il peso dell’affitto in modo significativo. Giovani, studenti e famiglie con redditi contenuti possono ottenere detrazioni fino a 2.000 euro o più all’anno, mentre chi si trova in condizioni di difficoltà può accedere a contributi locali specifici. Per sfruttare al meglio queste agevolazioni è importante conoscere i requisiti, aggiornare il proprio ISEE e presentare le domande nei tempi previsti.