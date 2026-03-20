Bonus accise carburanti 2026: fino a 15 euro di risparmio a pieno, ma solo per alcuni automobilisti

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Fare il pieno oggi può significare risparmiare fino a circa 15 euro, ma solo in condizioni precise e con auto di grandi dimensioni. È questo l’effetto reale del nuovo taglio delle accise deciso dal Governo, che sulla carta sembra un aiuto importante, ma nella pratica ha un impatto molto variabile.

Il riferimento è alla riduzione delle accise sui carburanti che, considerando anche l’IVA, può tradursi in un taglio complessivo di circa 30 centesimi al litro. Su un pieno da 50 litri, il risparmio può arrivare a poco più di 15 euro, secondo le stime delle associazioni dei consumatori . Tuttavia, si tratta di un valore massimo: chi ha un’auto più piccola o fa rifornimenti ridotti risparmierà inevitabilmente meno.

Come funziona il bonus accise 2026

Il cosiddetto “bonus benzina” non è un contributo diretto, ma un taglio temporaneo delle accise, cioè delle imposte applicate su benzina e gasolio. Questa riduzione è stata introdotta attraverso un decreto per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti.

In concreto, il provvedimento prevede uno sconto fino a circa 25 centesimi al litro sulle accise, che diventano oltre 30 centesimi includendo l’IVA . Questo perché l’IVA si applica anche sulle accise, amplificando l’effetto finale sul prezzo alla pompa.

Il risultato è un abbassamento immediato dei costi per gli automobilisti, visibile direttamente quando si fa rifornimento.

Quanto si risparmia davvero: esempi pratici

Il risparmio reale dipende dalla quantità di carburante acquistata. Ecco alcuni esempi concreti:

Auto piccola (40 litri): circa 10-12 euro di risparmio

circa 10-12 euro di risparmio Auto media (50 litri): circa 15 euro di risparmio

circa 15 euro di risparmio SUV o auto grande (60 litri o più): fino a 18 euro

Il valore dei 15 euro, quindi, rappresenta una media riferita a un pieno standard, ma non è un importo fisso garantito per tutti.

Va inoltre considerato che si tratta di un beneficio una tantum per ogni rifornimento: il risparmio complessivo dipenderà da quante volte si fa il pieno nel periodo di validità della misura.

Perché lo sconto non è sempre così alto

Nonostante il dato dei 15 euro sia quello più citato, nella realtà molti automobilisti potrebbero percepire un beneficio inferiore. Ci sono diversi motivi:

Capacità del serbatoio : più è piccolo, minore è il risparmio

: più è piccolo, minore è il risparmio Variazioni dei prezzi : il mercato dei carburanti resta volatile

: il mercato dei carburanti resta volatile Durata limitata della misura: il taglio è temporaneo

Inoltre, esperienze passate dimostrano che riduzioni anche più contenute, come 5 centesimi al litro, portavano a risparmi di appena 3 euro su un pieno da 50 litri . Questo aiuta a capire quanto sia determinante l’entità del taglio per ottenere un impatto concreto.

Un aiuto reale o solo temporaneo?

Il taglio delle accise rappresenta senza dubbio un sollievo immediato, ma non risolve il problema strutturale dei prezzi dei carburanti. In Italia, infatti, la componente fiscale pesa moltissimo: accise e IVA rappresentano una quota significativa del prezzo finale.

Inoltre, la misura è pensata come intervento emergenziale e ha una durata limitata. Una volta terminato il periodo di applicazione, i prezzi potrebbero tornare a salire.

Per questo motivo, il cosiddetto “bonus da 15 euro” va interpretato per quello che è: uno sconto temporaneo, utile nel breve periodo ma non strutturale.