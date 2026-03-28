Bonus 2026 che (quasi) nessuno richiede, con o senza Isee: cosa controllare

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Nel panorama degli aiuti economici previsti per il 2026 esistono numerosi bonus che, pur essendo attivi, restano poco utilizzati. Si tratta spesso di agevolazioni meno pubblicizzate o percepite come complesse da richiedere, ma che possono rappresentare un supporto concreto per famiglie, giovani e cittadini in difficoltà economica.

Tra questi spiccano il bonus Tari, le agevolazioni per l’affitto dei giovani e il contributo per le spese veterinarie degli animali domestici. Vediamo nel dettaglio come funzionano, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti da rispettare.

Bonus Tari 2026: sconto sulla tassa rifiuti

Il bonus Tari è una misura pensata per alleggerire il costo della tassa sui rifiuti per le famiglie con redditi più bassi. L’agevolazione consiste in una riduzione che può arrivare fino al 25% dell’importo dovuto.

Il requisito principale per accedere al beneficio è l’ISEE. In particolare:

fino a 9.796 euro per nuclei familiari standard

per nuclei familiari standard fino a 20.000 euro per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico

In molti Comuni lo sconto viene applicato automaticamente dopo la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In altri casi, invece, è necessario presentare una domanda all’ufficio tributi locale.

Un aspetto importante è che il bonus deve essere rinnovato ogni anno, aggiornando l’ISEE. Anche se previsto già da tempo, il meccanismo è diventato realmente operativo solo negli ultimi anni, rendendo finalmente concreta questa agevolazione.

Bonus affitto giovani: detrazione fino a 2.000 euro

Tra gli aiuti più interessanti per i giovani c’è la detrazione fiscale per chi vive in affitto. La misura è rivolta a chi ha:

età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti

reddito complessivo inferiore a 15.493,71 euro

contratto di locazione regolarmente registrato

La detrazione si calcola applicando il 20% del canone annuo, con:

un minimo garantito di circa 991,60 euro

un massimo di 2.000 euro all’anno

Il beneficio può essere utilizzato fino a quattro anni consecutivi, purché restino validi tutti i requisiti.

Per ottenere il bonus non è necessario fare una domanda separata: basta inserirlo nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). È però fondamentale conservare tutta la documentazione, come contratto, ricevute di pagamento e certificazione di residenza.

Questa misura rappresenta un supporto importante per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, soprattutto in un contesto in cui i costi degli affitti continuano a crescere.

Bonus animali domestici: contributo per spese veterinarie

Un’altra agevolazione poco conosciuta è quella dedicata ai proprietari di animali domestici. Il bonus è destinato in particolare agli over 65 con redditi contenuti.

Per accedere è necessario:

avere almeno 65 anni

possedere un ISEE inferiore a 16.215 euro

sostenere spese veterinarie per animali registrati

Il contributo, gestito a livello regionale, può arrivare a un rimborso annuo compreso tra 200 e 300 euro.

Le modalità di richiesta, tuttavia, variano da Regione a Regione: alcune prevedono bandi specifici, altre procedure semplificate fino a esaurimento fondi.

Si tratta di un aiuto pensato per sostenere le persone anziane, per le quali gli animali domestici rappresentano spesso una compagnia fondamentale, ma anche una voce di spesa non trascurabile.

Perché questi bonus sono poco utilizzati

Nonostante la loro utilità, molte di queste agevolazioni restano poco sfruttate. Le ragioni principali sono:

scarsa informazione

procedure percepite come complesse

differenze applicative tra territori

In alcuni casi, come per il bonus Tari, l’automatismo ha migliorato l’accesso. In altri, invece, è ancora necessario informarsi e attivarsi direttamente per non perdere il beneficio.

Il 2026 offre diverse opportunità di risparmio che spesso passano inosservate. Bonus come quello sulla Tari, l’affitto per i giovani e il contributo per animali domestici possono incidere concretamente sul bilancio familiare, ma richiedono attenzione ai requisiti e alle modalità di accesso.

Informarsi e aggiornare la propria situazione ISEE è il primo passo per non lasciarsi sfuggire queste agevolazioni e sfruttarle al meglio.