Blackout in Ucraina, Kiev al gelo senza metro

Un guasto tecnico ha provocato un'interruzione massiccia della corrente elettrica in ampie zone dell'Ucraina proprio durante l'ondata di gelo più intensa dell'inverno. La capitale Kiev e numerose regi...

Un guasto tecnico ha provocato un'interruzione massiccia della corrente elettrica in ampie zone dell'Ucraina proprio durante l'ondata di gelo più intensa dell'inverno. La capitale Kiev e numerose regioni del paese sono rimaste senza elettricità, riscaldamento e in alcuni casi anche senza acqua.

La metropolitana di Kiev bloccata

Il blackout si è verificato intorno alle 10:42 ora locale quando un malfunzionamento ha causato l'interruzione simultanea della linea da 400 kilovolt tra diverse sottostazioni. La metropolitana di Kiev è stata immediatamente chiusa, lasciando migliaia di pendolari bloccati nel freddo glaciale. Le temperature sotto zero hanno reso la situazione particolarmente critica per anziani e bambini. Le autorità hanno avviato l'evacuazione delle famiglie con minori dalle zone più colpite, come già verificatosi in altre emergenze sul territorio.

Le cause e il ripristino

Le autorità ucraine hanno attribuito il disservizio a un problema tecnico interno alla rete, escludendo inizialmente responsabilità esterne. I tecnici di emergenza hanno lavorato senza sosta per ripristinare l'alimentazione elettrica nelle aree colpite. Nel pomeriggio la situazione ha iniziato a normalizzarsi, con il graduale ritorno della corrente in diverse zone. I residenti hanno vissuto ore di angoscia, come confermato dalle testimonianze raccolte sul posto.

Il contesto del conflitto

Il blackout arriva in un momento delicato, con i colloqui tra Stati Uniti e Russia definiti "produttivi e costruttivi" dall'inviato americano Steve Witkoff. La fragilità della rete elettrica ucraina, già provata da anni di attacchi alle infrastrutture energetiche, rappresenta una delle principali vulnerabilità del paese nel pieno dell'inverno.