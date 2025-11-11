Black Friday da AutoDrive: guida il tuo prossimo affare!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il momento più atteso dell’anno per chi sogna una nuova auto!

Da AutoDrive Manfredonia parte il Black Friday con occasioni davvero imperdibili, valide fino al 28 novembre.

Un evento esclusivo che ti permette di scegliere tra le migliori auto del momento a prezzi speciali — come Fiat Panda da soli €9.950, Fiat Grande Panda Hybrid a €19.900, DR 3 a partire da €19.900, fino alla DR 6.0 a €25.900.

E non finisce qui: per rendere l’offerta ancora più vantaggiosa, AutoDrive regala un buono “Volagratis” da 100€ ai primi clienti che concluderanno un contratto durante il periodo promozionale.

È il momento perfetto per cambiare auto e partire verso nuove avventure con stile, comfort e convenienza.

Non perdere l’occasione: le offerte Black Friday durano solo fino al 28 novembre!

📍 AutoDrive Manfredonia

Via Sottotenente Antonio Troiano, 17

📧 autodrivemanfredoniafg@gmail.com

🌐 www.autodrivemanfredonia.it￼

☎️ 0884 598601