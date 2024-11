Black Friday 2024, quando ci sarà?

C’è grande attesa anche quest’anno per la fatidica data del Black Friday.

Dall’acquisto on-line, al mercatino vintage, ai centri commerciali, il mondo dello shopping offre i più svariati prezzi e modelli, tutto è accessibile con un click, sponsorizzato da pubblicità che ci raggiungono sui siti internet, e-mail personali e social.

Questa giornata è un appuntamento fisso nel panorama dello shopping online e rappresenta una ghiotta occasione per chi desidera fare acquisti mirati e convenienti, magari portandosi avanti per i classici regali di Natale.

BLACK FRIDAY, LA DATA

Quest’anno il Black Friday arriverà il 29 novembre, mentre il Cyber Monday, cioè gli sconti dedicati al mondo della tecnologia e dei videogame, sarà lunedì 2 dicembre. Molti i siti, come Amazon, e anche i negozi fisici che stanno già facendo sconti in vista del Black Week.

Come nasce il “venerdì nero?”

Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli USA l’inizio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi, anche se il termine “Black Friday” non è stato ampiamente usato fino ai decenni più recenti.

Per alcuni l’espressione sarebbe nata a Filadelfia e deriverebbe dal pesante e congestionato traffico stradale che si sviluppa per l’occasione in quel giorno.