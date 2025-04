[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Calcio, primi rumors: torna Sannella?

Secondo alcune fonti di stampa, la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro tra l’attuale patron del Foggia, Nicola Canonico, e l’ex patron Fedele Sannella.

I due sarebbero arrivati a contatto grazie all’intermediazione dell’attuale direttore commerciale del Foggia Calcio.

Il nodo resta il prezzo elevato, non meno di 5 milioni tra debitoria e titolo sportivo.

La deadline resta quella del 16 aprile e fa paura: se Canonico, come già ha annunciato, non dovesse saldare la penultima quota della stagione, nella prossima stagione i rossoneri dovranno anche scontare penalità in classifica.