Tucson Angel Basket Manfredonia è in finale

TUCSON ANGEL BASKET MANFREDONIA E’ IN FINALE!!!

Nel campionato di Divisione Regionale 1 Puglia, il Tucson Angel Manfredonia ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Fortitudo Apricena che ha sancito l’accesso matematico alla finale valida per la promozione in serie C con tre partite ancora da disputare nella poule promozione. La sfida, che ha visto il punteggio in equilibrio per gran parte del match, si è conclusa con una vittoria da parte dei padroni di casa, che hanno saputo capitalizzare nei momenti decisivi.

Coach Carbone in campo con Ciociola F, Alvisi, Chiappinelli, Vuovolo, Totaro. Il quintetto ospite con D’Annunzio, Mirando, Carrera, Graveris, De Letteris.

Il primo quarto ha visto un iniziale vantaggio per la Fortitudo Apricena, che ha chiuso in vantaggio 18-19. Nonostante una buona partenza degli ospiti, il Tucson Angel Manfredonia ha risposto colpo su colpo, mantenendo il distacco ridotto anche nel secondo quarto, che si è concluso con un altro leggero vantaggio per Apricena (37-39).

Il terzo quarto è stato decisivo per l’andamento della partita: grazie a una difesa eccezionale, il Manfredonia ha limitato le iniziative offensive della Fortitudo, riuscendo a chiudere il periodo con un significativo 25-14. Una grande pressione difensiva e contropiedi veloci hanno permesso ai padroni di casa di allungare il punteggio.

Nel quarto finale, la Fortitudo Apricena ha tentato il sorpasso con grande determinazione, riuscendo a pareggiare il punteggio e poi a superare il Manfredonia. Tuttavia, i padroni i casa hanno trovato la forza per ribaltare la situazione: una palla recuperata decisiva da Ibra Ba ha permesso ai sipontini di rimettersi in vantaggio, siglando il controsorpasso e chiudendo la partita in loro favore.

Protagonisti della partita sono stati Grasso, autore di una prestazione strepitosa con 24 punti, e Totaro, che ha contribuito con un doppia-doppia da 17 punti e 19 rimbalzi, dimostrando ancora una volta di essere il faro della squadra.

Le prossime tre partite serviranno per assicurarsi l’arrivo in finale da primi in classifica, il che significherebbe giocare in casa sia gara uno che un’eventuale gara tre.

Parziali: 18-19, 37-39, 62-53, 78-74

TABELLINI

FORTITUDO APRICENA

Mirando 7, Carriera 9, Graveris 9, D’Uffizzi 4, De Letteris 12, Pistillo 12, Kaluderovic 1, Ferrara, Cavallo n.e, D’Annunzio 16, Zecchino 4, Pazienza n.e. All.re Marra

TUCSON MANFREDONIA

Vuovolo, Alvisi 13, Totaro A. 17, Manfredi 3, Carmone 2, Chiappinelli, Grasso 24, Ba 10, Ciociola A, Ciociola F. 5, Mafrolla 4, Bottalico, Prencipe. All.re Carbone

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA