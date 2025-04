Achille Lauro e Chiara Ferragni, nuova cena assieme? Dei video fanno chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo i recenti gossip lanciati da Fabrizio Corona su un presunto tradimento di Chiara Ferragni con Achille Lauro, sono circolate immagini che mostravano i due artisti a cena insieme. Tuttavia, la verità è che si tratta di due video distinti, pubblicati dal cantautore britannico Yungblud durante la sua visita a Milano per promuovere il nuovo album.

Nessuna cena tra Achille Lauro e Chiara Ferragni

I video, che hanno generato confusione online, sono stati girati in due momenti e locali diversi, come si evince dall’arredamento e dalla mise en place. Non si è trattato quindi di una cena congiunta, ma di incontri separati organizzati probabilmente dalle rispettive case discografiche per promuovere i loro progetti.

Achille Lauro, interpellato sul gossip durante il Festival di Sanremo, ha definito le voci “una roba montata”, esprimendo la speranza di chiarire con Fedez. Nonostante le speculazioni, i due artisti non sono stati visti insieme, alimentando ulteriormente il mistero sul loro rapporto.