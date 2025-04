Big Babol lancia gli Unicorn Eggs!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Big Babol apre le porte di un mondo da sogno e rende la tradizione della caccia alle uova ancora più straordinaria con una novità che profuma di magia: Big Babol Unicorn Eggs!

Da sempre promotore del gioco libero e spensierato, Big Babol gioca davvero in grande con la fantasia, trasformando la Pasqua in una avventura indimenticabile.

Addio alle uova tradizionali: quest’anno i veri protagonisti diventano i bubble gum più incantati di sempre… Ogni morso è una piccola magia grazie ad un ripieno goloso al gusto irresistibile di banana, mirtillo e fragola, per un viaggio tra arcobaleni di sapore, perfetto per piccoli e grandi che non smettono mai di sognare.

Per gli amanti del ”Play Big”, gli Unicorn Eggssono disponibili nel formato barattolo. Una scorta di fantasia e colore, perfetta da portare sempre con sé per sprigionare in ogni momento tutto il gusto del divertimento.

Disponibili nei supermercati ed ipermercati,

prezzo al pubblico consigliato: 2,29 €

Per chi desidera un pizzico di magia sempre a portata di mano, invece, la soluzione ideale è il formato monopezzo: piccolo e pratico ma capace di trasformare ogni attimo in un viaggio fantastico… proprio come galoppare su un unicorno!

Disponibili nei principali bar e tabacchi,

prezzo al pubblico consigliato: 0,20 €

Play big, and dream bigger, con i Big Babol Unicorn Eggs: un’esperienza di gusto unica, divertente e colorata, per lasciarsi trasportare in un vortice di colori pastello dove tutto è possibile. Quest’anno la caccia alle uova sarà ancora più emozionante, pronta a regalare momenti di pura magia, da custodire tra i ricordi più preziosi… perché in fondo, nessuno può resistere al richiamo della fantasia!

About Big Babol

Lanciato sul mercato italiano nel 1978, Big Babol è il marchio iconico di gomme da masticare del Gruppo Perfetti Van Melle in Italia, amato da bambini e ragazzi delle generazioni passate e presenti.

Perfetti Van Melle è un’azienda privata che produce e distribuisce caramelle e chewing gum in oltre 150 Paesi. Perfetti Van Melle è leader mondiale nel settore confectionery, grazie a marchi forti e riconosciuti a livello internazionale come Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol e Airheads. Nel 2022, il Gruppo Perfetti Van Melle ha registrato un fatturato netto di circa 3 miliardi di euro.

