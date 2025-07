[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bidella consegue la maturità nella scuola dove lavora. Ora sogna di diventare psicologa. Il coraggio di diventare ciò che si è destinati a essere.

Giovanna Barbuzza, 58enne palermitana, lascia la sua madre terra alla ricerca di un futuro migliore. Arriva a Padova con 100 euro in tasca e una grande speranza nel cuore. Alle spalle ha una vita di sacrifici, un lavoro nei call center, l’amore per un padre malato che le fa scoprire la vocazione per l’aiuto agli altri, la perdita dolorosa del compagno Marco e una figlia lasciata con la nonna. Vince il concorso come bidella e inizia a lavorare presso l’IIS Tecnico e Professionale Leonardo da Vinci, dove il 30 giugno consegue il diploma. Il prossimo passo è l’iscrizione alla facoltà di Psicologia. Le paure non mancano: il confronto con studenti più giovani, il timore di non essere all’altezza, ma a muoverla è qualcosa di più grande e forte, il desiderio di riscatto e quella forza profonda, quasi viscerale, quella volontà di potenza, che nasce quando si sceglie di superare se stessi, di trasformare il dolore in slancio vitale e diventare ciò che si è destinati a essere. È questa energia che guida Giovanna, appassionata, coraggiosa e determinata a riprendersi tutto ciò che la vita le ha tolto.