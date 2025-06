Maturità condivisa: mamma e figlia si diplomano nello stesso giorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mamma e figlia si diplomano nello stesso giorno alla stessa ora. Dopo tanti sacrifici, mamma e figlia raggiungono insieme il traguardo della maturità: due generazioni, una obiettivo in comune e una grande felicità condivisa.

Maria Luisa Torraco e Alessandra Nenna, una mamma e una figlia, diciotto e quarantotto anni, due vite che corrono parallele ma con ritmi diversi, quest’anno si sono ritrovate a tagliare insieme lo stesso traguardo: la maturità. La mamma al Romagnosi, la figlia in all’Isii Marconi di Piacenza, dove ha frequentato l’indirizzo di chimica, per la prima prova hanno scelto entrambe la stessa traccia, quella sul rispetto. Maria Luisa ha intrapreso il suo percorso di studi al corso serale di economia e marketing con un obiettivo chiaro: “Iscrivermi tre anni fa per arrivare al diploma è stato il simbolo di un grande riscatto, di una rivincita contro i fatti della vita che quando ero ragazza non mi hanno consentito di studiare”. Alessandra ha brillantemente concluso il suo percorso animata da una spiccata passione per la chimica. La diciottenne neo-diplomata sogna di entrare nell’Arma dei Carabinieri, e nello specifico nei RIS, per poi proseguire i suoi studi in Chimica all’Università di Parma. Per la mamma il diploma é un esempio di perseveranza e un riscatto personale, per la figlia è un trampolino di lancio verso un avvenire ancora tutto da costruire.

Le due hanno anche sostenuto il colloquio orale nello stesso giorno alla stessa ora. Due percorsi diversi, un unico traguardo condiviso con orgoglio. È un caso strano, una coincidenza fortuita o forse quella forza tutta femminile che trasforma ogni sfida in una storia da raccontare?