Bianca Balti nel cast del Grande Fratello Vip? Lei smentisce: “Non mi è stato neanche chiesto”

Stanno circolando diversi rumor sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, qualche giorno fa su Novello 2000 è stato rivelato che anche Bianca Balti potrebbe far parte del cast.

L’indiscrezione è veritiera? Ieri sera sui social la super modella ha replicato al rumors per fare chiarezza. Dopo aver appreso la notizia infatti ci ha tenuto a far sapere ai suoi tantissimi fan che non approderà nella casa più spiata dagli italiani. Bianca Balti ha smentito la notizia riportata sul settimane Chi dicendo che non farà il Grande Fratello Vip.

Bianca Balti smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: cosa ha detto su Instagram

La super modella parlando della sua presunta partecipazione al reality ha fatto sapere che Alfonso Signorini sa benissimo che non è vero. Ha anche detto che se bisogna creare questa falsa notizia probabilmente crea hipe ma ha ribadito che lei non ci sarà al Grande Fratello Vip.

Bianca Balti ha aggiunto: “Non mi è stato neanche chiesto tra l’altro, ma non chiedetemelo perché ho altro da fare. Grazie“. Dopo la sua smentita il settimanale Chi ha chiarito di non aver mai detto che parteciperà al reality, la modella ha quindi detto: “Il mistero si infittisce. L’articolo (conferma mamma) era di Novella 2000, ma chi mette in giro i rumors?”.