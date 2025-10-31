Benvenuta Aeroitalia a Foggia. Un nuovo vettore ed una grande opportunità per il Gino Lisa

L’Embraer 175 e un Esordio PromettenteGià sul volo inaugurale di domani, 1° novembre 2025, che collegherà Foggia a Milano Malpensa, si registra un forte interesse con più di 50 passeggeri a bordo. Questo successo iniziale dimostra chiaramente che l’Embraer è l’aeromobile più adatto per le attuali esigenze dello scalo.«I numeri del debutto parlano chiaro: l’Embraer 175 si conferma la scelta più idonea per il ‘Gino Lisa’, superando le limitazioni imposte in passato dai soli turboelica» – ha continuato il Prof. Venturino. «Con 88 posti e un tasso di riempimento vicino al 60% già sul primo volo, Aeroitalia dimostra che il bacino d’utenza è solido e necessita solo di essere ulteriormente stimolato. Si tratta di un aeromobile efficientissimo e già conosciuto qui a Foggia nel 2023 in occasione di una sostituzione per manutenzione».