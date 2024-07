Benny Cicerelli al Foggia Incedit

L’Asd Foggia Incedit comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Benito Cicerelli.

Il centrocampista classe ‘96 arriva in rossoblù dal Manfredonia 🐤

Benny nasce a Manfredonia il 14 luglio 1996. Centrocampista di qualità può giocare in tutte le zone di mezzo. Calcisticamente è cresciuto nel Barletta dove milita anche in prima squadra. Ha vestito le maglie di prestigiosi e calorosi club del mezzogiorno come Taranto, Cavese, San Severo e Manfredonia. Con la società sipontina raggiunge numerosi traguardi arrivando fino in Serie D, artefice della salvezza biancazzurra conquistata nell’ultima stagione.

“È bastato incontrarci qui, da Fovea Bistrot, per scegliere subito l’Incedit. La passione e l’ambizione di questa società trasmettono tanto entusiasmo. Non vedo l’ora di lavorare a disposizione del mister e dare tutto per i miei compagni e i nostri tifosi. Forza Incedit!”, afferma Cicerelli ai microfoni del club.❤️