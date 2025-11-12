Benedetta Stocchi in lacrime al Grande Fratello: “Innamorata della persona sbagliata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultimo periodo non è stato semplice per Benedetta Stocchi al Grande Fratello, a causa della sua vicinanza a Domenico D’Alterio ha dovuto fare i conti con i duri attacchi da parte di Valentina, l’ormai ex compagna del gieffino.

La Piscopo è entrata più volte nella casa più spiata dagli italiani per chiedere al gieffino maggiore rispetto nei suoi confronti accusandolo di essersi spinto troppo oltre con la sua compagna di avventura. Lo ha rimproverato perché fuori è passata per cor**ta e gli aveva chiesto di prendere le distanze. L’ex compagna di Domenico D’Alterio è stata molto dura nei confronti di Benedetta Stocchi, l’ha anche definita una ‘sfasciafamiglie’ e stanca della loro vicinanza ha deciso di lasciare il padre di sua figlia.

Momento di sconforto per Benedetta Stocchi al Grande Fratello: cosa ha detto la gieffina in lacrime

Ieri sera durante una chiacchierata con Rasha, Grazia, Anita e Giulia la gieffina si è lasciata travolgere da un momento di sconforto e non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? È diventata triste ripensando al suo passato sentimentale e alle delusioni che ha vissuto.

Alle sue compagne d’avventura ha detto: “Vi siete mai innamorate della persona sbagliata?”, loro hanno detto di si e hanno provato a tirarle su il morale. Grazia le ha consigliato di non farsi travolgere dal dolore perché a detta sua anche le delusioni servono a maturare, in quel momento si soffre ma poi si va avanti. Rasha le ha invece detto che si soffre quando si ama la persona sbagliata, però la sofferenza aiuta a crescere, dopodiché ha aggiunto: “Credimi che ci si rialza sempre, per amore non si muore“.