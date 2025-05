Belen Rodriguez torna con un suo ex, di chi si tratta?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sembrano aver deciso di riaccendere la loro storia d’amore, nove mesi dopo la fine burrascosa della loro relazione. La conduttrice è stata avvistata di nuovo insieme al suo ex, con foto che sembrano confermare un riavvicinamento, anche se non ufficializzato. I paparazzi di Diva e Donna hanno immortalato i due mentre passeggiavano per le vie di Milano, con gesti di intimità come sfiorarsi le mani e accarezzarsi, che alimentano i sospetti di un ritorno di fiamma.

La riappacificazione dopo la crisi

La coppia era già apparsa in passato in crisi, con la rottura avvenuta lo scorso settembre, alimentata anche da segnali come il mancato invito di Galvano al compleanno di Belen, e il suo gesto di interrompere di recente il follow sui social di alcuni membri della famiglia Rodriguez, tra cui Cecilia e Ignazio. L’ultimo scatto condiviso da Diva e Donna li mostra insieme con la piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, rafforzando l’idea di un riavvicinamento. Per ora, tutto sembra indicare che tra i due ci sia un nuovo capitolo di amore, seppur ancora senza conferme ufficiali.