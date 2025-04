Selvaggia Lucarelli si trasferisce da Milano a Roma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli, nota scrittrice e giudice di ‘Ballando con le Stelle’, sta considerando un cambio di vita importante: trasferirsi definitivamente a Roma. Dopo oltre un decennio a vivere a Milano, in zona Portello, la 50enne ha deciso di fare le prove generali nel quartiere Garbatella, simbolo della romanità, dove ha preso casa temporaneamente per più di un mese con il suo compagno Lorenzo Biagiarelli e i loro due gatti. La scelta di soggiornare nella capitale è motivata da motivi di lavoro, tra impegni televisivi e teatrali, ma anche da una preferenza personale verso la città, spesso criticata per l’alto costo della vita.

La storia Instagram di Lucarelli

Attraverso una storia Instagram, Lucarelli ha condiviso uno scorcio della Garbatella, alimentando i sospetti di un possibile trasferimento definitivo. Tuttavia, ha precisato che al momento si tratta solo di un soggiorno temporaneo, anche se l’idea di vivere stabilmente a Roma sembra ormai concreta. La coppia sta facendo le prove generali per adattarsi alla vita nella capitale, con l’obiettivo di trasferirsi a breve.

Sul fronte personale, Selvaggia ha anche parlato del matrimonio con Lorenzo, con cui sta insieme dal 2016. Dopo aver rifiutato una proposta alcuni anni fa, ora il discorso si fa più concreto: “Pare abbia detto di sì! Forse in primavera in Puglia”, ha rivelato, sottolineando l’intenzione di formalizzare presto il loro amore.