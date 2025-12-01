Spettacolo Italia

Belen Rodriguez sta male: parla Selvaggia Lucarelli preoccupata

Belen Rodriguez non sta bene: Selvaggia Lucarelli rivela momento di fragilità. Attacchi di panico e calmanti preoccupano i fan.

Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
Selvaggia Lucarelli Belen Rodriguez
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli ha commentato le condizioni di Belen Rodriguez, esprimendo preoccupazione per il momento difficile della showgirl. La giornalista ha parlato di “grande fragilità” riferendosi agli attacchi di panico e all’uso di calmanti che Belen ha confessato in recenti interviste.

Un periodo complicato

La conduttrice argentina sta attraversando una fase delicata, tra difficoltà personali e professionali. Lucarelli, pur avendo avuto scontri in passato con Belen, ha mostrato empatia: “Penso sia in una fase della vita in cui ha delle fragilità e lo sta raccontando”. Il pubblico si divide tra chi sostiene la showgirl e chi critica la gestione mediatica.

Gli esperti sottolineano l’importanza di parlare apertamente di salute mentale

Tags
Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©