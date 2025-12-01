Belen Rodriguez sta male: parla Selvaggia Lucarelli preoccupata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli ha commentato le condizioni di Belen Rodriguez, esprimendo preoccupazione per il momento difficile della showgirl. La giornalista ha parlato di “grande fragilità” riferendosi agli attacchi di panico e all’uso di calmanti che Belen ha confessato in recenti interviste.

Un periodo complicato

La conduttrice argentina sta attraversando una fase delicata, tra difficoltà personali e professionali. Lucarelli, pur avendo avuto scontri in passato con Belen, ha mostrato empatia: “Penso sia in una fase della vita in cui ha delle fragilità e lo sta raccontando”. Il pubblico si divide tra chi sostiene la showgirl e chi critica la gestione mediatica.

Gli esperti sottolineano l’importanza di parlare apertamente di salute mentale.