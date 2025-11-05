Belen Rodriguez: la frecciata a De Martino che fa impazzire il web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 3 novembre, Belen Rodriguez ha calcato il palco di GialappaShow nelle vesti di co-conduttrice, portando con sé la sua solita verve e un pizzico di provocazione. Senza peli sulla lingua, la showgirl argentina ha regalato momenti di ironia e spontaneità, nello stile che ormai la contraddistingue, proprio come aveva fatto poco tempo fa durante la sua discussa intervista a Belve. Tra una gag e l’altra, l’attenzione del pubblico si è concentrata su una delle sue battute più pungenti, rivolta – neanche a dirlo – all’ex marito Stefano De Martino. Davanti al “finto” Stefano, interpretato da Gigi del duo comico Gigi e Ross, Belen ha lanciato una stoccata sottile ma inequivocabile, capace di far sorridere e allo stesso tempo di riaccendere la curiosità sul loro rapporto ormai concluso.





Belen Rodriguez: la risposta inaspettata

Nel corso della puntata, il Mago Forest ha introdotto con tono scherzoso la gag della serata annunciando che “Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”. È stato lui, infatti, a orchestrare l’incontro tra Belen Rodriguez e il “finto” Stefano De Martino, portato in scena con grande abilità da Gigi del duo Gigi e Ross. L’imitazione ha strappato risate e applausi, ma a rendere il momento davvero memorabile è stata la risposta frizzante di Belen, che non ha perso occasione per lasciare il segno.

Durante lo sketch, il “finto Stefano” ha ironizzato sul loro passato dicendo che tra loro c’è un bellissimo rapporto e ricordando i tempi in cui Belen “era più ricca di lui”. A quel punto, la showgirl ha ribattuto con la battuta ormai virale: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?”, una frase che molti hanno letto come una sottile frecciata al vero De Martino, alludendo ai presunti ritocchi estetici del conduttore napoletano.

Con il suo solito mix di ironia e charme, Belen ha poi continuato lo scambio di battute, dichiarando che per lei “basta pacchi” e che, di certo, la notte non passa a pensare al suo ex. Ha aggiunto con la sua proverbiale autoironia: “Da quando non ci sono ho saputo che ti manco. Del resto anche io non so stare senza di me, anche se il tuo posto è occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti”.

La risposta finale, però, è stata la più inaspettata: quando il “finto Stefano” le ha chiesto chi fosse il suo pensiero notturno, Belen ha risposto senza esitazione: “A quel figo di Gerry Scotti”, citando il conduttore che, con La Ruota della Fortuna, sta ottenendo ascolti record e superando proprio De Martino con il suo Affari Tuoi. Un colpo di scena che ha fatto esplodere lo studio in una risata generale e ha confermato, ancora una volta, la capacità di Belen di trasformare ogni momento televisivo in un piccolo evento.