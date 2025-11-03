Stefano De Martino: un tecnico ha diffuso i video privati?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino è al centro di un’indagine per diffusione di video privati, dopo che un filmato intimo con Caroline Tronelli è stato condiviso online lo scorso agosto. La Procura di Roma sta seguendo la pista di un possibile hacker o tecnico installatore responsabile dell’accesso illecito alle telecamere di sorveglianza della casa di Tronelli.

I dettagli in merito all’impianto di videosorveglianza

L’impianto di videosorveglianza, installato nel 2015, avrebbe telecamere anche in camera da letto, sollevando preoccupazioni sulla privacy. Le password di accesso risultano essere troppo semplici, facilitando la violazione da parte di soggetti con competenze tecniche. La tempistica della diffusione del video, pochi giorni dopo che la relazione tra De Martino e Tronelli divenne pubblica, alimenta l’ipotesi di un tentativo di ricatto o guadagno illecito. Il video, intitolato “De Martino”, è stato caricato su portali come Pornhub e condiviso su gruppi Telegram, con un possibile giro di intermediari ancora da identificare. Gli investigatori stanno esaminando tutti i tecnici intervenuti nell’impianto di videosorveglianza negli ultimi dieci anni, e la procura sta valutando le responsabilità di eventuali persone coinvolte, anche se attualmente nessuno è iscritto nel registro degli indagati.