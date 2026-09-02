Belén Rodriguez contro Corona: la denuncia dopo le accuse di Falsissimo

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La puntata di Falsissimo dedicata a Belén Rodriguez ha scatenato un vero terremoto mediatico. Dopo le gravi affermazioni di Fabrizio Corona sul conto della showgirl e della sua famiglia, l’argentina ha deciso di reagire in modo netto: ha denunciato l’ex compagno.

Ma cosa ha detto esattamente Belén? Quali sono le accuse che l’hanno spinta a rivolgersi alla magistratura? E come ha reagito la sua famiglia di fronte all’ennesima bufera mediatica? Domande che accompagnano una vicenda destinata a spostarsi dalle pagine dei gossip alle aule di tribunale.

La reazione di Belén: “Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”

Belén non si è limitata a confermare la denuncia, ma ha anche smentito punto per punto le ricostruzioni di Corona. “Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”, ha scritto sui social, respingendo le insinuazioni e difendendo la propria immagine pubblica.

La conduttrice ha voluto chiarire che non esiste alcuna frattura con la sua famiglia, contrariamente a quanto sostenuto nel video di Falsissimo: “Siamo sempre stati uniti e lo saremo per sempre”. Un messaggio diretto, che ribadisce la volontà di chiudere definitivamente ogni legame con l’ex re dei paparazzi e di tutelare la propria privacy attraverso le vie legali.

La famiglia Rodriguez compatta: Cecilia e Ignazio rispondono con il silenzio

Mentre Belén sceglie la via della denuncia, la sorella Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser hanno preferito non commentare pubblicamente. Poche ore dopo la messa in onda della puntata, Cecilia ha condiviso una foto di famiglia serena, insieme a Ignazio e alla piccola Clara, al rientro da un pranzo con i suoceri.

Un gesto semplice ma eloquente, che mostra come le parole di Corona non abbiano scalfito la serenità del loro matrimonio né la solidità del legame familiare. Le voci su un presunto gelo tra le due sorelle vengono così definitivamente smentite: Belén e Cecilia sono tornate più unite che mai, dopo un breve periodo di distanza legato alla gravidanza di quest’ultima.

Falsissimo, il format che promette nuovi colpi di scena

La puntata dedicata a Belén e al “clan Rodriguez” sembra essere solo l’inizio. Fabrizio Corona ha annunciato che Falsissimo continuerà con nuovi episodi dedicati ad altri volti noti dello spettacolo, ancora top secret. Un format che mescola confessioni, provocazioni e rivelazioni, ma che ora rischia di spostare il suo baricentro dalle piattaforme social alle aule giudiziarie.

La denuncia di Belén segna un punto di svolta: la showgirl argentina ha scelto di difendere la propria verità non più con post e storie, ma con gli strumenti della legge.