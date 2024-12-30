Belen: la confessione shock di De Martino

Belen Rodriguez che torna in televisione dopo una lunga pausa con il nuovo programma "Amore alla Prova - La crisi del settimo anno", è stata protagonista di una confessione del suo ex Stefano De Marti...

Belen Rodriguez che torna in televisione dopo una lunga pausa con il nuovo programma "Amore alla Prova - La crisi del settimo anno", è stata protagonista di una confessione del suo ex Stefano De Martino. Cosa avrà mai detto il conduttore di Affari Tuoi?

Cosa ha detto De Martino su Belen?

Stefano De Martino ha raccontato un episodio del suo inizio di relazione con Belen Rodriguez durante il suo spettacolo "Meglio stasera". Dopo solo tre giorni insieme, hanno avuto un incidente in moto, scontrandosi con un furgone. Belen ha riportato solo graffi, mentre lui ha subito ferite più gravi. Durante il ricovero, i medici e gli infermieri si sono affrettati a soccorrere Belen, includendo anche ginecologi. De Martino ha concluso il racconto con una battuta, dicendo che dopo pochi giorni di fidanzamento, lei già lo faceva "gettare il sangue".